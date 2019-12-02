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РИА Новости

В Ингушетии мужчина ранил трех дорожных рабочих из травматики

18:55 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
НАЛЬЧИК, 2 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции Ингушетии разыскивают неизвестного мужчину, который из травматического оружия ранил трех дорожных рабочих, сообщает региональное МВД.
"В субботу неустановленный мужчина, находясь напротив одного из домовладений на улице Бакинская в Назрани, учинил ссору с работниками фирмы по укладке асфальтобетонного покрытия на федеральной автодороге "Кавказ", произвел в них выстрелы из травматического пистолета и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате в медицинское учреждение с ранениями обратились трое местных жителей в возрасте от 30 до 38 лет, один из пострадавших был госпитализирован.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
"Сотрудниками полиции проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление и задержание лица, причастного к произошедшему", - уточняет МВД.
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