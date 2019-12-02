В Ингушетии мужчина ранил трех дорожных рабочих из травматики

"В субботу неустановленный мужчина, находясь напротив одного из домовладений на улице Бакинская в Назрани, учинил ссору с работниками фирмы по укладке асфальтобетонного покрытия на федеральной автодороге "Кавказ", произвел в них выстрелы из травматического пистолета и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате в медицинское учреждение с ранениями обратились трое местных жителей в возрасте от 30 до 38 лет, один из пострадавших был госпитализирован.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
"Сотрудниками полиции проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление и задержание лица, причастного к произошедшему", - уточняет МВД.