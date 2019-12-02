В Ингушетии мужчина ранил трех дорожных рабочих из травматики

"В субботу неустановленный мужчина, находясь напротив одного из домовладений на улице Бакинская в Назрани, учинил ссору с работниками фирмы по укладке асфальтобетонного покрытия на федеральной автодороге "Кавказ", произвел в них выстрелы из травматического пистолета и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.