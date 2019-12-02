Помпео назвал заслугой Трампа рост оборонных расходов НАТО

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео поставил рост оборонных расходов НАТО в заслугу администрации президента Дональда Трампа.
"Рост затрат пока что составляет 130 миллиардов долларов, это на несколько сотен миллиардов больше в течение трех-четырех лет. Это прямой результат того, что президент Трамп ясно заявил наши ожидания, что эти европейцы увеличат свое участие и помогут защитить собственных граждан", - сказал Помпео в интервью Fox News.
Вчера, 17:57АкцентыНАТО смято. Франция обвинила США в злоупотреблении положениемПарижу давно не нравится заокеанское доминирование. Когда капризы суверена заставляют партнеров лебезить пред ним. Даже Германия под его напором согласилась повысить расходы на содержание НАТО. Вот и подумал Макрон, самое время стать всем и показать характер.
Трамп не раз требовал от союзников по НАТО платить больше за "защиту США". Вашингтон несет большую часть оборонных расходов альянса.
В преддверии встречи лидеров НАТО в Лондоне генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в текущем году расходы на оборону европейских союзников и Канады увеличились в реальном выражении на 4,6%. По его словам, это пятый год подряд такого роста. Он также сообщил, что к концу 2020 года, по сравнению с 2016-м, союзники должны инвестировать еще 130 миллиардов долларов. Совокупный накопленный прирост расходов на оборону к концу 2024 года составит, также по сравнению с 2016 годом, 400 миллиардов долларов.