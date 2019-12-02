Помпео назвал заслугой Трампа рост оборонных расходов НАТО

Парижу давно не нравится заокеанское доминирование. Когда капризы суверена заставляют партнеров лебезить пред ним. Даже Германия под его напором согласилась повысить расходы на содержание НАТО. Вот и подумал Макрон, самое время стать всем и показать характер.

НАТО смято. Франция обвинила США в злоупотреблении положением Парижу давно не нравится заокеанское доминирование. Когда капризы суверена заставляют партнеров лебезить пред ним. Даже Германия под его напором согласилась повысить расходы на содержание НАТО. Вот и подумал Макрон, самое время стать всем и показать характер.

В преддверии встречи лидеров НАТО в Лондоне генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в текущем году расходы на оборону европейских союзников и Канады увеличились в реальном выражении на 4,6%. По его словам, это пятый год подряд такого роста. Он также сообщил, что к концу 2020 года, по сравнению с 2016-м, союзники должны инвестировать еще 130 миллиардов долларов. Совокупный накопленный прирост расходов на оборону к концу 2024 года составит, также по сравнению с 2016 годом, 400 миллиардов долларов.