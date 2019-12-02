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РИА Новости

Власти Удмуртии построили для сельских школьников хоккейную коробку

18:38 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкХоккей на льду
Хоккей на льду
© РИА Новости / Алексей Куденко
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УФА, 2 дек - РИА Новости. Хоккейная коробка появилась для школьников удмуртского села - любителей хоккея в рамках программы инициативного бюджетирования, на которую власти Удмуртии выделили 700 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе главы региона.
По данным пресс-службы, хоккейная коробка по программе инициативного бюджетирования была построена в деревне Средний Постол Завьяловского района Удмуртии. Глава муниципального образования "Среднепостольское" Андрей Степанов на открытии спортивного объекта сказал, что в деревне довольно много жителей любят проводить время на льду: есть школьная хоккейная команда, свою команду образовали даже взрослые жители деревни. "Хоккейная коробка в Среднем Постоле уже была, но деревянная, и за годы использования она пришла в негодность, требовался капитальный ремонт. Узнав о программе инициативного бюджетирования, жители решили: хоккейная коробка будет новая, уже с металлическим ограждением. Вышли с проектом на конкурс - и победили", - сказал Степанов.
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В пресс-службе руководства Удмуртии пояснили, что республиканский бюджет выделил на строительство хоккейной коробки 700 тысяч рублей, 105 тысяч изыскали районные власти, столько же выделили спонсоры и такую же сумму собрали сельские жители, которые принимали участие в строительстве.
"В этом году 84 проекта были выбраны в качестве победителей, в том числе три проекта из Завьяловского района. В 2020 году у нас появится больше возможностей для поддержки населения. В этом году на все проекты было выделено 50 миллионов рублей, а на следующий в республиканском бюджете заложена сумма в три раза больше - 150 миллионов рублей", - рассказал заместитель председателя правительства республики Анатолий Строков, курирующий реализацию проекта инициативного бюджетирования в регионе.
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Вице-премьер добавил, что еще 50 миллионов рублей в 2020 году планируется дополнительно выделить на реализацию нового направления инициативного бюджетирования в Удмуртии - молодежного проекта "Атмосфера".
По словам главы Завьяловского района Константина Русинова, благодаря строительству хоккейной коробки в программу инициативного бюджетирования поверили и другие жители района. "Если в этом году на конкурс было подано семь проектов, то на будущий подготовлено уже 20. Кроме этого, на следующий год Средний Постол готовится выйти на конкурс по программе инициативного бюджетирования с новым проектом - строительством детской площадки", - сказал глава района.
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