Власти Удмуртии построили для сельских школьников хоккейную коробку

УФА, 2 дек - РИА Новости. Хоккейная коробка появилась для школьников удмуртского села - любителей хоккея в рамках программы инициативного бюджетирования, на которую власти Хоккейная коробка появилась для школьников удмуртского села - любителей хоккея в рамках программы инициативного бюджетирования, на которую власти Удмуртии выделили 700 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе главы региона.

По данным пресс-службы, хоккейная коробка по программе инициативного бюджетирования была построена в деревне Средний Постол Завьяловского района Удмуртии. Глава муниципального образования "Среднепостольское" Андрей Степанов на открытии спортивного объекта сказал, что в деревне довольно много жителей любят проводить время на льду: есть школьная хоккейная команда, свою команду образовали даже взрослые жители деревни. "Хоккейная коробка в Среднем Постоле уже была, но деревянная, и за годы использования она пришла в негодность, требовался капитальный ремонт. Узнав о программе инициативного бюджетирования, жители решили: хоккейная коробка будет новая, уже с металлическим ограждением. Вышли с проектом на конкурс - и победили", - сказал Степанов.

В пресс-службе руководства Удмуртии пояснили, что республиканский бюджет выделил на строительство хоккейной коробки 700 тысяч рублей, 105 тысяч изыскали районные власти, столько же выделили спонсоры и такую же сумму собрали сельские жители, которые принимали участие в строительстве.

"В этом году 84 проекта были выбраны в качестве победителей, в том числе три проекта из Завьяловского района. В 2020 году у нас появится больше возможностей для поддержки населения. В этом году на все проекты было выделено 50 миллионов рублей, а на следующий в республиканском бюджете заложена сумма в три раза больше - 150 миллионов рублей", - рассказал заместитель председателя правительства республики Анатолий Строков, курирующий реализацию проекта инициативного бюджетирования в регионе.

Вице-премьер добавил, что еще 50 миллионов рублей в 2020 году планируется дополнительно выделить на реализацию нового направления инициативного бюджетирования в Удмуртии - молодежного проекта "Атмосфера".

По словам главы Завьяловского района Константина Русинова, благодаря строительству хоккейной коробки в программу инициативного бюджетирования поверили и другие жители района. "Если в этом году на конкурс было подано семь проектов, то на будущий подготовлено уже 20. Кроме этого, на следующий год Средний Постол готовится выйти на конкурс по программе инициативного бюджетирования с новым проектом - строительством детской площадки", - сказал глава района.