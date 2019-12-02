Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-02T23:21+0300
https://ria.ru/20191202/1561867417.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155822/46/1558224626_0:176:2047:1327_1036x0_80_0_0_a55b3cb4633e8c47ca9f016fdc0860c4.jpg
РИА Новости

Роберт Паттинсон объяснил, почему не считает Бэтмена супергероем

23:21 02.12.2019
522
© AP Photo / Invision / Brian AchАктер Роберт Паттинсон
Актер Роберт Паттинсон
© AP Photo / Invision / Brian Ach
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Актер Роберт Паттинсон рассказал, что не считает Бэтмена супергероем, потом что он не обладает суперспособностями, сообщает Cinema Blend.
По словам Паттинсона, персонаж, которого ему предстоит сыграть в новом фильме Мэта Ривза, — это просто Брюс Уэйн – богатый и смышленый человек с большим количеством гаджетов и обостренным чувством справедливости.
"Бэтмен – не супергерой. Это странно, конечно. Но, мне всегда казалось, что для того, чтобы быть супергероем, нужно обладать магическими способностями", - рассказал в интервью актер.
В фильме про Бэтмена на съемочной площадке к Паттинсону присоединятся Зои Кравиц (Женщина-кошка), Пол Дано (Загадочник), Колин Фаррел (пингвин) и Энди Серкис (дворецкий Альфред Пенниуорт).
Премьера фильма запланирована на 25 июня 2021 года.
Кадр из мультфильма Вверх
20 октября, 06:58Культура
СМИ: Композитор "Тайны Коко" и "Вверх" напишет музыку для нового Бэтмена
1231116
КультураЭнди СеркисЗои КравицКино и сериалыНовости культурыРоберт Паттинсон
Рекомендуем
Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов
Глава СБУ обсудил с Думенко межрелигиозные отношения на Украине
Вооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке
В Киркуке прогремели три взрыва, есть пострадавшие
Полиция
Приморец до смерти избил знакомого, убившего кошку
Владимир Зеленский
В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе
Здание правительства РФ
Правительство утвердило правила поощрения эффективных губернаторов
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Под Волгоградом обнаружили подпольное производство дизельного топлива
Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко
Онкологический центр для Вооруженных сил создадут к 2025 году
Смартфон
В российской IT-компании оценили закон об отечественном софте
В НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина
Международный день инвалидов
Игрушки из вторсырья украсят новогодние елки в Калужской области
Игрушки из вторсырья украсят новогодние елки в Калужской области
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Пожарные удвоили группировку на месте тушения ангара в Петербурге
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Антон Алиханов: планы захвата Калининградской области довольно смешны
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор заблокировал ряд страниц фотобанка Shutterstock
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
В ЦБ оценили вероятность рецессии в мире в 2020 году
Робототехнический комплекс Уран-9
В Сети появилось фото, предположительно, российского "Урана-9" в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:25Почти половина россиян считают, что питаются правильно, сообщил ВЦИОМ
11:24Россия за сутки зафиксировала 56 нарушений перемирия в Сирии
11:24Дания не приняла решения по поводу присоединения к мораторию на РСМД
11:22В Дании назвали вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым
11:19В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку
11:19Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели
11:19НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
11:18РИО опубликует новые документы о преступлениях нацистов
11:15В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
11:06Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
11:03Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
11:02Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол
11:00Экстренные службы уточнили число погибших в ДТП в Забайкалье детей
10:59В Петербурге задержали мужчину со автоматом после стрельбы у гаражей
10:56В Гонконге у генконсульства США сожгли картонную "голову" Трампа
Лента новостейМолния