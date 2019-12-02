Роберт Паттинсон объяснил, почему не считает Бэтмена супергероем

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Актер Роберт Паттинсон рассказал, что не считает Бэтмена супергероем, потом что он не обладает суперспособностями, . Актер Роберт Паттинсон рассказал, что не считает Бэтмена супергероем, потом что он не обладает суперспособностями, сообщает Cinema Blend.

По словам Паттинсона, персонаж, которого ему предстоит сыграть в новом фильме Мэта Ривза, — это просто Брюс Уэйн – богатый и смышленый человек с большим количеством гаджетов и обостренным чувством справедливости.

"Бэтмен – не супергерой. Это странно, конечно. Но, мне всегда казалось, что для того, чтобы быть супергероем, нужно обладать магическими способностями", - рассказал в интервью актер.

В фильме про Бэтмена на съемочной площадке к Паттинсону присоединятся Зои Кравиц (Женщина-кошка), Пол Дано (Загадочник), Колин Фаррел (пингвин) и Энди Серкис (дворецкий Альфред Пенниуорт).