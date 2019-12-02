Медведев отметил недостатки в работе по реформе надзорной деятельности

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал ряд министерств и ведомств в связи с недостаточной деятельностью по реформе контроль-надзорной деятельности в России

"Пока далеко не все министерства подошли к своим задачам одинаково. Пока не разработаны новые структуры нормативного регулирования по реализации регуляторной гильотины, либо сделали это не по всем видам своего надзора и контроля, в зависимости от того, что есть у ведомства", - сказал Медведев, выступая на расширенном совещании по вопросу реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.

Он также отметил, что недостаточными темпами идет подготовка проектов постановлений по отмене устаревших мер.

"Уважаемые коллеги такого быть не должно, времени немного. Формальный подход здесь недопустим", - подчеркнул он.

Так, по его словам, МВД, Минздрав, Минсельхоз, Минэкономразвития разработали структуры не по всем видам контроля и надзора, которые должны быть сохранены.