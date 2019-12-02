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РИА Новости

Медведев отметил недостатки в работе по реформе надзорной деятельности

18:35 02.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал ряд министерств и ведомств в связи с недостаточной деятельностью по реформе контроль-надзорной деятельности в России.
"Пока далеко не все министерства подошли к своим задачам одинаково. Пока не разработаны новые структуры нормативного регулирования по реализации регуляторной гильотины, либо сделали это не по всем видам своего надзора и контроля, в зависимости от того, что есть у ведомства", - сказал Медведев, выступая на расширенном совещании по вопросу реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.
Он также отметил, что недостаточными темпами идет подготовка проектов постановлений по отмене устаревших мер.
"Уважаемые коллеги такого быть не должно, времени немного. Формальный подход здесь недопустим", - подчеркнул он.
Так, по его словам, МВД, Минздрав, Минсельхоз, Минэкономразвития разработали структуры не по всем видам контроля и надзора, которые должны быть сохранены.
"В Минэнерго такая структура вообще ни по одному виду контроля не представлена. В Минпросвещения и Минэнерго не подготовлены проекты постановлений ни по одному виду контроля. Минтрудом, МВД, Минэкономразвития, Минфином, Минприроды, Роспотребнадзором представлены проекты постановлений пока не по всем видам контроля", - добавил премьер.
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