В Москве родились четверняшки

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Четверняшки появились на свет в перинатальном центре городской клинической больницы имени Е.О. Мухина в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
"Согласно мировой медицинской статистике, случай редкий - один на миллион беременностей. Но тем не менее с июля это уже третья четверня, рожденная в России: два мальчика и две девочки сейчас находятся под наблюдением неонатологов", — говорится в сообщении.
В конце июля сообщалось, что в Балашихе на свет появились четверняшки Анна, Максим, Арсений и Георгий.
Отмечается, что впервые в истории роддома больницы имени Е.О. Мухина там появилось сразу четверо детей.
"Четверняшки соблюли принцип равноправия полов и поделились поровну - два мальчика и две девочки. Правда, по весу сильная половина новорожденных оказалась чуть тяжелее", - отмечает пресс-служба департамента здравоохранения.
Сейчас и мама, и дети в удовлетворительном состоянии.
"Малыши первые дни своей жизни проведут в кювезах в реанимационном отделении. Вес новорожденных: 1,5 и 1,6 килограмма - девочки, 1,67 и 1,68 килограмма - мальчики. Для четверых сразу это очень неплохо. Но тем не менее, первое время детям нужна помощь и уход специалистов", - сообщил департамент.
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