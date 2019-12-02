Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым совершенствуется понятие практической подготовки студентов, а также вносится ряд изменений в части продления полномочий ректоров МГУ и СПбГУ, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты.
Законопроект был подготовлен для совершенствования правового регулирования организаций практической подготовки обучающихся. Документом определяется понятие "практическая подготовка обучающихся", а также закрепляются положения о сетевой форме реализации образовательных программ.
Положение о практической подготовке обучающихся и примерная форма договора с организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, утверждаются Минобрнауки совместно с Минпросвещения. В пояснительной записке к проекту отмечалось, что из-за динамики изменения требований рынка труда за последние годы к выпускникам предъявляются все более высокие требования в части практической подготовки.
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Во втором чтении в законопроект был внесен ряд поправок, в частности, одна из них позволит продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) более двух раз. Авторами предложения стали первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Госдумы Александр Жуков, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов. Согласно законам о МГУ и СПбГУ, президент РФ по достижении ректором одного из этих вузов предельного возраста, после которого он должен покинуть свой пост (65 лет), вправе дважды продлевать полномочия на новый срок до 5 лет. На заседании комитет принял поправку, которая устраняет это ограничение.
Также парламентарии поддержали во втором чтении поправки, которыми предполагается, что федеральный перечень учебников утверждается Минпросвещения, которое также проводит экспертизу, по результатам которой учебники включаются в указанный перечень.
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