Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ

Положение о практической подготовке обучающихся и примерная форма договора с организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, утверждаются Минобрнауки совместно с Минпросвещения. В пояснительной записке к проекту отмечалось, что из-за динамики изменения требований рынка труда за последние годы к выпускникам предъявляются все более высокие требования в части практической подготовки.

Во втором чтении в законопроект был внесен ряд поправок, в частности, одна из них позволит продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) более двух раз. Авторами предложения стали первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Госдумы Александр Жуков, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов. Согласно законам о МГУ и СПбГУ, президент РФ по достижении ректором одного из этих вузов предельного возраста, после которого он должен покинуть свой пост (65 лет), вправе дважды продлевать полномочия на новый срок до 5 лет. На заседании комитет принял поправку, которая устраняет это ограничение.