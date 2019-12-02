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РИА Новости

В Белоруссии россиянина осудили на 17 лет колонии за провоз наркотиков

18:29 02.12.2019
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© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Суд Островецкого района (Гродненская область Белоруссии) приговорил гражданина России к наказанию в виде лишения свободы на 17 лет с отбыванием в колонии усиленного режима за провоз через границу республики 290 килограммов гашиша, сообщили РИА Новости в понедельник в суде.
"Россиянину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима", - отметил представитель суда. Он подчеркнул, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть в течение 10 дней обжалован.
По информации следствия, мужчина был задержан, когда на автомобиле пересекал белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Котловка". Во время таможенного контроля в машине был обнаружен тайник с 290 килограммами гашиша. Наркотики предназначались для сбыта на территории России. В итоге 46-летнему россиянину было предъявлено обвинение в совершении незаконных с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупном размере, совершенных группой лиц, а также в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Начальник управления ФСИН России по Москве Сергей Мороз
21 ноября, 06:06
В ФСИН рассказали о попытках пронести наркотики в московские СИЗО
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Гродненская областьМинскБелоруссияРоссияПроисшествия
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