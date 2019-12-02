В Белоруссии россиянина осудили на 17 лет колонии за провоз наркотиков

"Россиянину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима", - отметил представитель суда. Он подчеркнул, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть в течение 10 дней обжалован.

По информации следствия, мужчина был задержан, когда на автомобиле пересекал белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Котловка". Во время таможенного контроля в машине был обнаружен тайник с 290 килограммами гашиша. Наркотики предназначались для сбыта на территории России. В итоге 46-летнему россиянину было предъявлено обвинение в совершении незаконных с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупном размере, совершенных группой лиц, а также в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.