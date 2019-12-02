Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T19:44+0300
https://ria.ru/20191202/1561866708.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155947/17/1559471791_0:56:2730:1592_1036x0_80_0_0_649c1b79949d89ecb3120849040ba7a9.jpg
РИА Новости

Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном

18:22 02.12.2019 (обновлено: 19:44 02.12.2019)
521
© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал партнеров из ЕС выйти из атомной сделки с Ираном, поскольку она неэффективна.
"Мы призываем (европейцев) отказаться от них (иранцев), поскольку это (участие в сделке) непродуктивно", - сказал Помпео, выступая в понедельник в институте Кентукки в университете Луисвилл. Он добавил, что эксперты ошибались насчет того, что новые санкции США против Ирана будут бесполезны, если страны ЕС не введут свои санкции и не выйдут из ядерной сделки.
"Они ошибались, они (санкции) продуктивны", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также о возобновлении режима экономических санкций против Тегерана. Страны ЕС после этого заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США и обеспечить возможность торговли в обход американских ограничений. Франция, Германия и Великобритания приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX).
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Рафаэль Гросси на заседании совета МАГАТЭ в Вене
Вчера, 15:11
Новый глава МАГАТЭ назвал Иран приоритетным вопросом агентства
40801417
Обсудить 1
Майк ПомпеоДональд ТрампЕвросоюзИранСШАВ мире
Рекомендуем
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
США не мешают поставкам медицинской продукции в Иран, заявил Помпео
Иранский полицейский
СМИ: в Иране задержали около 80 человек, напавших на военные базы
Президент США Дональд Трамп
Помпео назвал заслугой Трампа рост оборонных расходов НАТО
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп
Нетаньяху и Трамп обсудили израильские планы на Иорданскую долину
Флаг Украины в Киеве
Депутат Рады обратился в СБУ из-за слов Володина о распаде Украины
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
В Германии угрозу терроризма сравнили с влиянием России на Балканах
В Тель-Авиве прошла демонстрация под лозунгом Два государства - одна надежда
Израильская оккупация за 17 лет стоила бюджету Палестины $48 млрд
Эвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017
В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
Президент Сирии Башар Асад
Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Идлибе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсона обвинили в плагиате сообщений в Twitter
Рафаэль Гросси на заседании совета МАГАТЭ в Вене
Новый глава МАГАТЭ назвал Иран приоритетным вопросом агентства
Истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим
Минобороны опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии
Ситуация в Ливии
Совбез призвал страны ООН не нарушать эмбарго на поставки оружия Ливии
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В Амстердаме пройдут слушания по иску "Нафтогаза" к "Газпрому"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:33Член ОП призвал наделить Роскомнадзор правом досудебной блокировки
11:32Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом под Белгородом
11:32Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
11:29СМИ: финский премьер готов уйти в отставку из-за забастовки почты
11:28Болсонару связал решение Трампа о пошлинах с предвыборной стратегией
11:27Китай назвал обвинения Помпео против Huawei и ZTE "токсичной ложью"
11:25Почти половина россиян считают, что питаются правильно, сообщил ВЦИОМ
11:24Россия за сутки зафиксировала 56 нарушений перемирия в Сирии
11:24Дания не приняла решения по поводу присоединения к мораторию на РСМД
11:22В Дании назвали вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым
11:19В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку
11:19Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели
11:19НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
11:18РИО опубликует новые документы о преступлениях нацистов
11:15В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
Лента новостейМолния