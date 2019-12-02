Поклонская не видит смысла в создании переговорного формата по Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Создание международных форматов по статусу Создание международных форматов по статусу Крыма не имеет смысла, учитывая что Украина на протяжении последних пяти лет вела политику фактического отчуждения от крымского полуострова, заявила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Monde заявил, что США могут помочь переговорному процессу по Украине благодаря отношениям с РФ и своему влиянию в Европе. В частности, Зеленский считает, что площадкой для обсуждения вопроса возвращения Крыма могло бы стать создание международного формата с участием Украины, России и США.

"Для понимания решения крымчан вернуться на свою историческую родину не нужно создавать никаких форматов. С учетом всевозможных блокад и фактического отчуждения Крыма от Украины последние пять лет создавалось устойчивое ощущение, что руководство Украины и так признает Крым Россией", - сказала Поклонская.

При этом, по ее словам, желание Зеленского говорить о проблемах можно только приветствовать.

"Я как депутат с удовольствием встречусь с украинскими политиками любых взглядов, как пригласив в гости в Москву, так и на различных международных площадках, чтобы объяснить им, почему крымчане сделали исторический выбор в пользу России", - сказала депутат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал невозможным обсуждение темы Крыма с Украиной в любом формате.