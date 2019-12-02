Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Количество погибших в результате продолжительных ливней за последние четыре дня в Количество погибших в результате продолжительных ливней за последние четыре дня в индийском штате Тамилнад возросло до 25 человек, сообщает газета Times of India

Ранее стало известно, что 15 человек погибли, после того как из-за сильных ливней произошло обрушение стены дома в понедельник утром в деревне недалеко от города Коимбатур. Впоследствии число погибших возросло до 17.

Еще восемь человек погибли в результате различных несчастных случаев, вызванных обильными осадками. Власти уже выделили компенсации родственникам всех погибших.

Кроме того, как сообщает газета, около тысячи человек были размещены в лагерях для нуждающихся в чрезвычайной помощи в округах Тутикорин, Куддалур и Тирунелвели в штате Тамилнад, который больше всего пострадал от муссонных дождей.