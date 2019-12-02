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РИА Новости

Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек

18:22 02.12.2019
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Количество погибших в результате продолжительных ливней за последние четыре дня в индийском штате Тамилнад возросло до 25 человек, сообщает газета Times of India.
Ранее стало известно, что 15 человек погибли, после того как из-за сильных ливней произошло обрушение стены дома в понедельник утром в деревне недалеко от города Коимбатур. Впоследствии число погибших возросло до 17.
Еще восемь человек погибли в результате различных несчастных случаев, вызванных обильными осадками. Власти уже выделили компенсации родственникам всех погибших.
Кроме того, как сообщает газета, около тысячи человек были размещены в лагерях для нуждающихся в чрезвычайной помощи в округах Тутикорин, Куддалур и Тирунелвели в штате Тамилнад, который больше всего пострадал от муссонных дождей.
Ливни также унесли жизни 58 голов крупного рогатого скота. Был нанесен ущерб примерно 1,7 тысячи домов.
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ТамилнадИндияПроисшествияВ мире
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