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РИА Новости

ЗОЖ и долголетие: в Москве началась Российская неделя здравоохранения

18:19 02.12.2019
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© Фото : пресс-служба АО «Экспоцентр»Международный научно-практический форум "Российская неделя здравоохранения" в ЦВК "Экспоцентр"
Международный научно-практический форум Российская неделя здравоохранения в ЦВК Экспоцентр
© Фото : пресс-служба АО «Экспоцентр»
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Задачи реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография" стали ключевыми темами открывшегося в понедельник в столичном ЦВК "Экспоцентр" международного научно-практического форума "Российская неделя здравоохранения" - самого масштабного события в сфере охраны здоровья, где обсуждаются наиболее актуальные тенденции развития мировой медицины и отечественного здравоохранения.
В рамках форума, который продлится до 6 декабря, пройдет более 80 мероприятий, в том числе тематические форумы, конференции, презентации, круглые столы, а также ряд выставок, в которых примет участие свыше тысячи экспонентов из 37 стран.
В числе главных мероприятий – 29-я международная выставка "Медицинская техника, изделия медназначения и расходные материалы –"Здравоохранение-2019", 13-я международная выставка "Средства реабилитации и профилактики, эстетическая медицина, фармацевтика и товары для здорового образа жизни" – "Здоровый образ жизни-2019", 3-я международная выставка технологий оздоровления и лечения в России и за рубежом – "MedTravelExpo-2019. Санатории. Курорты. Медицинские центры". Кроме того, пройдут форум "ФармМедПром-2019", международный форум "ИНКЛЮЗИЯ-EXPO. Реабилитация. Доступная среда. Ассистивные технологии" и X международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни "За здоровую жизнь - 2019".
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"Второй год подряд в центре внимания форума "За здоровую жизнь" находится реализация нацпроектов, касающихся здравоохранения и демографии. Президентом поставлены амбициозные цели: увеличить продолжительность жизни россиян к 2024 году до 78 лет и здоровой жизни - до 67 лет. Многие страны таких темпов не знали, поэтому нам предстоит огромная работа. При этом отмечу, что, начиная с этого года, идет беспрецедентное финансирование, реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения, направленная, прежде всего, на повышение доступности медпомощи. Серьезные средства выделены на организацию лечения больных с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями", - сказал на открытии Российской недели здравоохранения сопредседатель оргкомитета форума, депутат Госдумы РФ Николай Герасименко.
Герасименко подчеркнул, что для достижения поставленных целей требуется серьезная организационная работа на всех этапах реализации нацпроектов. Важнейшим же инструментом раннего выявления заболеваний становится диспансеризация населения.
"Для молодежи - раз в три года, для граждан старше сорока лет – ежегодная. Мы приняли год назад поправку к закону о КЗОТ для выделения одного дня работникам (с оплатой) для прохождения диспансеризации. К сожалению, работа еще не очень налажена. Граждане плохо информированы о возможности прохождения диспансеризации, о том, где можно быстро и качественно пройти скрининг, включая онкологические заболевания. Есть вопросы с маршрутизацией при прохождении осмотров, особенно при переходе на второй этап, где уже ставится диагноз. Пациент зачастую теряется, не получая необходимых диагностических процедур. И с этим связаны пока не лучшие результаты по выявлению онкологических заболеваний, поддающихся скринингу на ранних стадиях", - отметил Герасименко.
Он также подчеркнул, что формирование у населения приверженности здоровому образу жизни – задача общегосударственная, за которую должен отвечать не только Минздрав, но и все министерства и ведомства, от которых зависит плановая работа по реализации важных для страны национальных проектов в сфере здравоохранения. "В том числе - экономический сектор, для которого интересы производителей алкоголя и табака зачастую важнее здорового образа жизни, и СМИ, которые тоже нередко играют на другой стороне", - отметил сопредседатель форума.
В работе форума, организованного Госдумой РФ, Минздравом РФ и АО "Экспоцентр", принимают участие представители всех ключевых федеральных министерств и ведомств страны, включая Минпромторг, Минтруда, Минобороны, Ростуризм и ТПП России.
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Здоровье - ОбществоНиколай ГерасименкоОбщество
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