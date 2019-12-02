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РИА Новости

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

18:28 02.12.2019 (обновлено: 22:17 02.12.2019)
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© AFP 2019 / Farooq NaeemБаннер с изображением долларов США в Исламабаде
Баннер с изображением долларов США в Исламабаде
© AFP 2019 / Farooq Naeem
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Задолженность возникла в рамках экспортно-импортных операций, которые проводил с Пакистаном Советский Союз.
Согласно договоренности Исламабад вернет Москве 93,5 миллиона долларов.
Соглашение подписали замминистра финансов России Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Кази Халилулла.
Россия погасила последний внешний долг СССР в августе 2017 года. Тогда Москва выплатила 125,2 миллиона долларов Боснии и Герцеговине.
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Кази ХалилуллаСергей СторчакПакистанРоссияВ мире
Популярные комментарии
Местные "негативные активисты" - удивительный народ! Деньги ушли из бюджета - "плохо, Россия беднеет", деньги пришли в бюджет - "плохо, всё потратят на Сирию ("достанется олигархам", "разворуется коррупционерами" - нужное подчеркнуть). Армия сокращает закупки новых вооружений - "плохо, разве у нас в армии уже всё идеально?", армия получает новые вооружения - "плохо, надо было раздать пенсионерам". Доходы населения упали - "плохо, народ беднеет!", доходы населения выросли - "плохо, нас обманывают, "средняя температура по больнице", народ беднеет"... И так практически на любую тему.
2 декабря, 19:18
ВВольдемар
1381221013
Предлагаете раздать престарелым школьникам или отстроить синагогу машиаха навальнера?
2 декабря, 19:05
Nebannij Den
401011016
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