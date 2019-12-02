Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Задолженность возникла в рамках экспортно-импортных операций, которые проводил с Пакистаном Советский Союз.
Согласно договоренности Исламабад вернет Москве 93,5 миллиона долларов.
Соглашение подписали замминистра финансов России Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Кази Халилулла.
Россия погасила последний внешний долг СССР в августе 2017 года. Тогда Москва выплатила 125,2 миллиона долларов Боснии и Герцеговине.
19 августа, 21:37Россия и Пакистан намерены развивать военное сотрудничество