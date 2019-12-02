Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату

Таким образом, законом предусматривается, что страховую выплату в случае смерти работника наряду с несовершеннолетними детьми, супругой (супругом) смогут получить его родители.

Отмечается, что введение данного положения позволит улучшить социальную защиту родителей, потерявших сына или дочь в результате несчастного случая на производстве. Закон предусматривает также изменения юридико-технического характера в части разделения правового регулирования по субъектному составу лиц, имеющих право на получение единовременной страховой выплаты в связи со смертью застрахованного и ежемесячной страховой выплаты по аналогичному основанию.