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РИА Новости

Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату

18:14 02.12.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПолучение материальной помощи пострадавшими и родственникам жертв взрыва в аэропорту "Домодедово"
Получение материальной помощи пострадавшими и родственникам жертв взрыва в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым предоставляется право на единовременную страховую выплату родителям тех, кто погиб на производстве в результате несчастного случая, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Таким образом, законом предусматривается, что страховую выплату в случае смерти работника наряду с несовершеннолетними детьми, супругой (супругом) смогут получить его родители.
Министерства Юстиции России
4 сентября, 19:10
Минюст разработал документ, защищающий социальные выплаты россиян
Отмечается, что введение данного положения позволит улучшить социальную защиту родителей, потерявших сына или дочь в результате несчастного случая на производстве. Закон предусматривает также изменения юридико-технического характера в части разделения правового регулирования по субъектному составу лиц, имеющих право на получение единовременной страховой выплаты в связи со смертью застрахованного и ежемесячной страховой выплаты по аналогичному основанию.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
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