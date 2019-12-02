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РИА Новости

Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными

18:07 02.12.2019 (обновлено: 18:20 02.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДежурные службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
Дежурные службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Дежурные службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Все угрозы взрывов в московских судах и магазинах после анонимных сообщений о "минировании" оказались ложными, всего были эвакуированы свыше 300 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В период с 11.00 до 15.00 поступило 11 сообщений о "минировании" объектов с массовым пребыванием людей", - сказал собеседник агентства.
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
12:48
В Петербурге эвакуировали три районных суда из-за угрозы "минирования"
По его словам, по состоянию на 18.00 все объекты проверены, угрозы не подтвердились. На время проверок из ряда учреждений были эвакуированы порядка 300 человек.
На прошлой неделе волна "минирований" прокатилась по московским судам, все сообщения оказались ложными. Электронные письма с угрозами продолжали поступать и в понедельник: проверяли ГУМ, ЦУМ и восемь районных судов в Москве. Проверка также проходила в аэропорту "Домодедово". Опасные предметы в аэровокзальном комплексе не обнаружены.
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ГУМЦУМ (Москва)Домодедово (аэропорт)МоскваРоссияПроисшествия
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