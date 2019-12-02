Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Все угрозы взрывов в московских судах и магазинах после анонимных сообщений о "минировании" оказались ложными, всего были эвакуированы свыше 300 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"В период с 11.00 до 15.00 поступило 11 сообщений о "минировании" объектов с массовым пребыванием людей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по состоянию на 18.00 все объекты проверены, угрозы не подтвердились. На время проверок из ряда учреждений были эвакуированы порядка 300 человек.