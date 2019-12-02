Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Все угрозы взрывов в московских судах и магазинах после анонимных сообщений о "минировании" оказались ложными, всего были эвакуированы свыше 300 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В период с 11.00 до 15.00 поступило 11 сообщений о "минировании" объектов с массовым пребыванием людей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по состоянию на 18.00 все объекты проверены, угрозы не подтвердились. На время проверок из ряда учреждений были эвакуированы порядка 300 человек.
На прошлой неделе волна "минирований" прокатилась по московским судам, все сообщения оказались ложными. Электронные письма с угрозами продолжали поступать и в понедельник: проверяли ГУМ, ЦУМ и восемь районных судов в Москве. Проверка также проходила в аэропорту "Домодедово". Опасные предметы в аэровокзальном комплексе не обнаружены.