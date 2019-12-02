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РИА Новости

Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы

18:03 02.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала "Российской газете", в каких регионах уже установился снежный покров и когда сугробы появятся в Москве.
По словам синоптика, до конца недели воздух в Москве будет прогреваться до шести градусов тепла, при этом по ночам ожидаются морозы до минус четырех-шести градусов. В начале недели возможны твердые осадки, но дожди в выходные смоют снежный покров.
В Гидрометцентре ожидают появление устойчивого слоя снега в Москве лишь в конце декабря. Пока же сугробов сейчас нет даже на популярных российских горнолыжных курортах, например, на юге Краснодарского края.
Специалист рассказала, что снежный покров уже установился во многих частях Сибири, Дальнего Востока и Урала, а также в ряде регионов европейской территории России: в Карелии, Архангельской, Мурманской и Вологодской областях.
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Людмила ПаршинаПогодаДальний ВостокГидрометцентрМоскваКраснодарский крайОбщество
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