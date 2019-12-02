Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы

По словам синоптика, до конца недели воздух в Москве будет прогреваться до шести градусов тепла, при этом по ночам ожидаются морозы до минус четырех-шести градусов. В начале недели возможны твердые осадки, но дожди в выходные смоют снежный покров.

В Гидрометцентре ожидают появление устойчивого слоя снега в Москве лишь в конце декабря. Пока же сугробов сейчас нет даже на популярных российских горнолыжных курортах, например, на юге Краснодарского края.