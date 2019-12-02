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РИА Новости

Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе

18:09 02.12.2019
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© РИА НовостиДеловая сессия правительства Москвы "Технологии "умного города": новейшие смарт-решения для комплексных проектов" в Сингапуре
Деловая сессия правительства Москвы Технологии умного города: новейшие смарт-решения для комплексных проектов в Сингапуре
© РИА Новости
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. РФ и Сингапур будут развивать инфраструктурные проекты в Центральной Африке, Европе и на Ближнем Востоке, эта инициатива обсуждалась на деловой сессии правительства Москвы "Технологии "умного города": новейшие смарт-решения для комплексных проектов" в Сингапуре, рассказал РИА Новости зампредседателя, исполнительный директор Российско-Сингапурского делового совета Сергей Пронин.
Он указал, что в ходе мероприятия сингапурской стороне были представлены успешные проекты по созданию инфраструктурных спортивных объектов на территории РФ к Чемпионату мира по футболу. В рамках сессии обсуждались вопросы экспорта такого рода инфраструктурных проектов спортивного назначения с применением новых технологий с привлечением опыта и решений "Ростеха", финансовых инструментов, в том числе ВЭБа, и инвестиционных решений со стороны заинтересованных фондов Сингапура.
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"Нами было предложено Сингапуру участие в такого рода проектах в качестве консультанта, имеющего опыт в создании такого рода решений, территорий не только в Сингапуре, но и в Китае, Вьетнаме и Индии, участие Сингапура в развитии инфраструктурных решений в Центральной Африке, Европе и Ближнем Востоке. ... У сингапурской стороны уже есть опыт в создании такого рода проектов. На сегодняшний день мы совместно с сингапурской стороной формируем комплексные проекты, и совместно с нашими партнерами будем продвигать их за рубеж. в том числе страны Центральной Африки, Европы и Ближнего Востока", — отметил Пронин.
По его словам, в ходе мероприятия представители Москвы представили реализованные в столице смарт-решения по управлению структурой мегаполиса, Российско-Сингапурский деловой совет представил реализованный в интересах российских регионов интеграционные инфраструктурные проекты. На мероприятии также были представлены решения "Швабе" и технологии контроля качества от "РТ-Техприемка".
"Уникальность этого мероприятия заключается в том, что Сингапур представляет собой в последние годы пример пользования технологиями управления сложными инфраструктурами. Россия со своей стороны, и Москва в частности, перенимает этот опыт. Те решения, которые реализованы на сегодняшний момент в Москве, по целому ряду параметров серьезнее, интереснее, и по опыту переговоров в последние годы часть этих решений имеют большую возможность экспортироваться", — рассказал Пронин.
"Среди гостей и участников сессии был однозначно проявлен интерес к цифровой платформе, которая реализуется на сегодняшний день Российско-Сингапурским деловым советом при поддержке ГК "Ростех", принимая во внимание, что более 80 тысяч промышленных и технологических компаний представлены на платформе", — добавил он.
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Ближний ВостокАфрикаЕвропаВнешэкономбанкРостехМоскваСингапур (страна)РоссияЭкономика
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