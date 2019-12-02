США подарили украинской полиции 88 автомобилей

Ми з радістю продовжуємо підтримувати реформу правоохоронних органів в Україні, даруючи ці 8⃣8⃣ транспортних засобів Національній поліції України @NPU_GOV_UA. Виступ Тимчасового повіреного у справах США Вільяма Тейлора на церемонії передачі: https://t.co/qfBK7SApI3 pic.twitter.com/LHD21zqb9o