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РИА Новости

США подарили украинской полиции 88 автомобилей

17:53 02.12.2019
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© AFP 2019 / Sergei SupinskyМитинг перед посольством США в Киеве
Митинг перед посольством США в Киеве
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. США передали Национальной полиции Украины 88 автомобилей, сообщило в понедельник посольство США в Киеве.
"Мы с радостью продолжаем поддерживать реформу правоохранительных органов на Украине, даря эти 88 транспортных средств Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
На церемонии присутствовал временный поверенный по делам США на Украине Уильям Тейлор.
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Посольство США на УкраинеВ мире
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