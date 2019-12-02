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Религия и мировоззрение
2019-12-02T18:22+0300
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РИА Новости

В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве

17:53 02.12.2019 (обновлено: 18:22 02.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОплодотворение яйцеклеток в лаборатории
Оплодотворение яйцеклеток в лаборатории
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Московском патриархате в связи с начавшейся дискуссией вокруг суррогатного материнства напомнили, что продолжение рода — это "богоугодное дело, а не поход в супермаркет" и что хотя "рождение ребенка — праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения".
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. При этом он считает важным, чтобы в этой сфере была бы определена с участием РПЦ моральная норма. На его взгляд, это естественно в связи с развитием культуры цивилизации и появлением новых нравственных вызовов.
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По словам заместителя председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, Церковь равным образом уважает достоинство любого новорожденного человека, но убеждена в том, что некоторые репродуктивные технологии разрушают целостность семьи, посягают на неприкосновенность жизни.

"Русская православная церковь занимает более чем актуальную позицию по вопросам новых репродуктивных технологий, мы не приемлем любые эксперименты и манипуляции с эмбрионами человека, которые приводят к их гибели. Жизнь свята и неприкосновенна", — сказал Кипшидзе, слова которого приводит синодальный отдел.

По его словам, суррогатное материнство запрещено в западных странах из-за позиции консервативных христиан, а также опасения, что женщина, которая представляет услуги суррогатного материнства, превратится в объект безнравственной эксплуатации.
Он отметил, что в мире идет "циничная коммерциализация деторождения", и выразил уверенность, что "ни одна обеспеченная женщина не будет за деньги рожать детей для других, на роль таковых безнравственный бизнес ищет бедных и незащищенных". По словам Кипшидзе, "отношения "деньги — товар" проникают в самую сердцевину семьи".
"Беременность и роды — это часть отношений двух людей, составляющих единое целое. Продолжение рода — богоугодное дело, а не поход в супермаркет, когда заказчик выбирает приглянувшийся ему "живой инкубатор" или "самого подходящего" эмбриона. Рождение ребенка — праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения", — заключил представитель РПЦ.
Певица Диана Гурцкая
15:27Религия и мировоззрение
Гурцкая оценила идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
2600106
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Религия и мировоззрениеВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьДмитрий КиселевРоссияОбщество
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