В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Московском патриархате в связи с начавшейся дискуссией вокруг суррогатного материнства напомнили, что продолжение рода — это "богоугодное дело, а не поход в супермаркет" и что хотя "рождение ребенка — праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения".

Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. При этом он считает важным, чтобы в этой сфере была бы определена с участием РПЦ моральная норма. На его взгляд, это естественно в связи с развитием культуры цивилизации и появлением новых нравственных вызовов.

По словам заместителя председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе , Церковь равным образом уважает достоинство любого новорожденного человека, но убеждена в том, что некоторые репродуктивные технологии разрушают целостность семьи, посягают на неприкосновенность жизни.

"Русская православная церковь занимает более чем актуальную позицию по вопросам новых репродуктивных технологий, мы не приемлем любые эксперименты и манипуляции с эмбрионами человека, которые приводят к их гибели. Жизнь свята и неприкосновенна", — сказал Кипшидзе, слова которого приводит синодальный отдел.

По его словам, суррогатное материнство запрещено в западных странах из-за позиции консервативных христиан, а также опасения, что женщина, которая представляет услуги суррогатного материнства, превратится в объект безнравственной эксплуатации.

Он отметил, что в мире идет "циничная коммерциализация деторождения", и выразил уверенность, что "ни одна обеспеченная женщина не будет за деньги рожать детей для других, на роль таковых безнравственный бизнес ищет бедных и незащищенных". По словам Кипшидзе, "отношения "деньги — товар" проникают в самую сердцевину семьи".