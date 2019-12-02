В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе

Ранее в интервью газете Monde Зеленский заявил, что настаивает на проведении выборов в Донбассе лишь после передачи участков госграницы под контроль Украины. Он добавил, что не согласен с минскими соглашениями, которые предусматривают обратный порядок действий.

"Заигрывая с радикалами озвучиванием предварительных условий к выполнению пунктов минских соглашений, Зеленский сам загоняет себя в переговорный тупик в преддверии саммита "нормандской четверки", сам вопрос о передаче границы становится актуальным только после "полного политического урегулирования", - написал Мирошник во вторник своем Telegram-канале

Представитель ЛНР пояснил, что, согласно минским соглашениям, местные выборы в республиках должны пройти на основе нового специального закона, который должен быть принят по согласованию с представителями ДНР и ЛНР.

"Само обсуждение темы выборов может быть начато только после согласования и принятия всех изменений к закону об особом статусе, которым будут регулироваться все параметры и механизмы обеспечения функционирования особого статуса, который, в свою очередь, должен быть непременно закреплён в конституции (Украины - ред.)", - уточнил Мирошник.

Кроме того, по его словам, до проведения выборов должен быть решен вопрос амнистии и разработаны проекты законодательных и нормативных актов, вытекающих из закона об особом статусе Донбасса, например, о специальном режиме экономической деятельности, о языке и другие.