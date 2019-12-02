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РИА Новости

В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе

17:48 02.12.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Владимир Зеленский
 Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Владимир Зеленский. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский загоняет себя в "переговорный тупик", не соглашаясь с порядком выполнения минских соглашений, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
Ранее в интервью газете Monde Зеленский заявил, что настаивает на проведении выборов в Донбассе лишь после передачи участков госграницы под контроль Украины. Он добавил, что не согласен с минскими соглашениями, которые предусматривают обратный порядок действий.
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"Заигрывая с радикалами озвучиванием предварительных условий к выполнению пунктов минских соглашений, Зеленский сам загоняет себя в переговорный тупик в преддверии саммита "нормандской четверки", сам вопрос о передаче границы становится актуальным только после "полного политического урегулирования", - написал Мирошник во вторник своем Telegram-канале.
Представитель ЛНР пояснил, что, согласно минским соглашениям, местные выборы в республиках должны пройти на основе нового специального закона, который должен быть принят по согласованию с представителями ДНР и ЛНР.
"Само обсуждение темы выборов может быть начато только после согласования и принятия всех изменений к закону об особом статусе, которым будут регулироваться все параметры и механизмы обеспечения функционирования особого статуса, который, в свою очередь, должен быть непременно закреплён в конституции (Украины - ред.)", - уточнил Мирошник.
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Кроме того, по его словам, до проведения выборов должен быть решен вопрос амнистии и разработаны проекты законодательных и нормативных актов, вытекающих из закона об особом статусе Донбасса, например, о специальном режиме экономической деятельности, о языке и другие.
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВ мире
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