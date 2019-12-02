Минобороны опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии

"Как и полтора месяца назад, нелепые обвинения авторов фейка построены на видеоролике неизвестного происхождения с мелькающими на фоне капитальных зданий "лагеря беженцев" мошенниками из "Белых касок"; кадрах синего неба, в котором должен был находиться российский самолет, и обрывках русских фраз, якобы принадлежащих летчикам ВКС России", - сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

Он добавил, что в материале подчеркивается, что журналисты NYT приложили титанические усилия для "расшифровки" в течение многих месяцев переговоров российских летчиков в Сирии.

"К разочарованию заказчиков данного фейка, вынуждены повторно напомнить, что передача координат целей летчикам российских бомбардировщиков или доклады о выполнении ими задач не осуществляются голосом в открытом радиоэфире. С учетом данного факта, все остальные притянутые редакцией псевдодоказательства – примитивны, беспредметны, и по-русски называются "пальцем в небо". А на что в действительности потратили долгие месяцы и редакционные деньги журналисты NYT, остается гадать", - добавил Конашенков.

Он также подчеркнул, что "по совпадению" 27 ноября, за несколько дней до публикации материала, британская "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщила, что в октябре подписала соглашение с NYT о совместном проведении "расследований" военных преступлений в Сирии.