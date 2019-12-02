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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-02T17:47+0300
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РИА Новости

Минобороны опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии

17:41 02.12.2019 (обновлено: 17:47 02.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим
Истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ опровергло информацию американской газеты The New York Times о якобы бомбардировке ВКС России в августе "лагеря беженцев" в Сирии.
"Как и полтора месяца назад, нелепые обвинения авторов фейка построены на видеоролике неизвестного происхождения с мелькающими на фоне капитальных зданий "лагеря беженцев" мошенниками из "Белых касок"; кадрах синего неба, в котором должен был находиться российский самолет, и обрывках русских фраз, якобы принадлежащих летчикам ВКС России", - сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
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Он добавил, что в материале подчеркивается, что журналисты NYT приложили титанические усилия для "расшифровки" в течение многих месяцев переговоров российских летчиков в Сирии.
"К разочарованию заказчиков данного фейка, вынуждены повторно напомнить, что передача координат целей летчикам российских бомбардировщиков или доклады о выполнении ими задач не осуществляются голосом в открытом радиоэфире. С учетом данного факта, все остальные притянутые редакцией псевдодоказательства – примитивны, беспредметны, и по-русски называются "пальцем в небо". А на что в действительности потратили долгие месяцы и редакционные деньги журналисты NYT, остается гадать", - добавил Конашенков.
Он также подчеркнул, что "по совпадению" 27 ноября, за несколько дней до публикации материала, британская "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщила, что в октябре подписала соглашение с NYT о совместном проведении "расследований" военных преступлений в Сирии.
"Поэтому если в связи с прошлым, октябрьским, фейком NYT мы выражали сожаление, что серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и их приспешников в "Белых касках", то в данном случае оно неуместно, - все произошло по обоюдному согласию", - сказал Конашенков.
Герб на ограде здания Министерства обороны России
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Война в СирииИгорь КонашенковВоздушно-космические силы РоссииСирияРоссияВ мире
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