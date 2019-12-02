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РИА Новости

Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании

17:38 02.12.2019 (обновлено: 17:39 02.12.2019)
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© радио SputnikБагаж пассажиров в аэропорту "Шереметьево"
Багаж пассажиров в аэропорту Шереметьево
© радио Sputnik
Багаж пассажиров в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Меры безопасности усилены в аэропорту Шереметьево после анонимного сообщения с угрозой "минирования", идет проверка комплекса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Московской области. Ранее в понедельник аналогичная проверка проходила в "Домодедово".
"В "Шереметьево" идет проверка без эвакуации", - сказал собеседник агентства.
Аэропорт Домодедово
17:22
Угроза минирования в аэропорту "Домодедово" не подтвердилась
На прошлой неделе волна "минирований" прокатилась по московским судам, все сообщения оказались ложными. Электронные письма с угрозами продолжали поступать и в понедельник: проверяют ГУМ, ЦУМ и восемь районных судов в Москве. Проверка, кроме того, проходила в аэропорту "Домодедово", опасные предметы в аэровокзальном комплексе не обнаружены.
ГУМ
13:07
В Москве проверяют ГУМ, ЦУМ и восемь судов из-за угроз о "минировании"
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Домодедово (аэропорт)Московская областьШереметьево (аэропорт)Происшествия
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