Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Меры безопасности усилены в аэропорту Шереметьево после анонимного сообщения с угрозой "минирования", идет проверка комплекса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Московской области. Ранее в понедельник аналогичная проверка проходила в "Домодедово".
"В "Шереметьево" идет проверка без эвакуации", - сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе волна "минирований" прокатилась по московским судам, все сообщения оказались ложными. Электронные письма с угрозами продолжали поступать и в понедельник: проверяют ГУМ, ЦУМ и восемь районных судов в Москве. Проверка, кроме того, проходила в аэропорту "Домодедово", опасные предметы в аэровокзальном комплексе не обнаружены.