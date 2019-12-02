Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании

На прошлой неделе волна "минирований" прокатилась по московским судам, все сообщения оказались ложными. Электронные письма с угрозами продолжали поступать и в понедельник: проверяют ГУМ, ЦУМ и восемь районных судов в Москве. Проверка, кроме того, проходила в аэропорту "Домодедово", опасные предметы в аэровокзальном комплексе не обнаружены.