Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Сирии

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии в Москве Раидом Кримли ситуацию в Йемене и Сирии, двусторонее сотрудничество, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового российско-саудовского взаимодействия, включая график соответствующих двусторонних контактов и мероприятий. Затрагивались также ключевые темы региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Ливане, Ливии, Сирии, Йемене и зоне Персидского залива", - говорится в сообщении МИД России.