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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Сирии

17:36 02.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии в Москве Раидом Кримли ситуацию в Йемене и Сирии, двусторонее сотрудничество, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового российско-саудовского взаимодействия, включая график соответствующих двусторонних контактов и мероприятий. Затрагивались также ключевые темы региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Ливане, Ливии, Сирии, Йемене и зоне Персидского залива", - говорится в сообщении МИД России.
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Ближний ВостокМихаил БогдановМИД РФСаудовская АравияЙеменСирияВ мире
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