Госдума завершит осеннюю сессию 18 декабря

"Речь идет о том, что 19 числа нам по ряду причин неудобно проводить пленарное заседание. Во-первых, по причине того, что 19 числа, как вы знаете, в 12 часов, как раз во время заседания Государственной Думы, состоится "прямая линия" президента", - сказал Мельников по итогам Совета Думы.