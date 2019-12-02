Госдума завершит осеннюю сессию 18 декабря

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Госдума 18 декабря завершит осеннюю сессию, в этот же день ожидается визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщил первый вице-спикер Думы Иван Мельников.
"Речь идет о том, что 19 числа нам по ряду причин неудобно проводить пленарное заседание. Во-первых, по причине того, что 19 числа, как вы знаете, в 12 часов, как раз во время заседания Государственной Думы, состоится "прямая линия" президента", - сказал Мельников по итогам Совета Думы.
Он также добавил, что Совет Федерации обратился в Госдуму с просьбой с учетом графика работы сенаторов "попытаться все законопроекты, принятые в третьем чтении, передать в Совет Федерации не позднее 18 декабря".
"Поэтому мы приняли принципиальное решение, что завершающее эту сессию заседание Госдумы состоится 18 числа", - сказал Мельников.
Как добавил первый вице-спикер Госдумы, ожидается, что заключительное пленарное заседание в этом году посетит премьер-министр РФ. "Это уже стало хорошей традицией. Это и понятно: большинство законопроектов, которые рассматривает Государственная Дума, поступают от правительства Российской Федерации", - сказал Мельников.