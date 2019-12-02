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РИА Новости

Под Воронежем отправили в колонию пару, которая избивала сына

17:29 02.12.2019 (обновлено: 17:34 02.12.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ВОРОНЕЖ, 2 дек - РИА Новости. Суд в Воронежской области отправил в колонию семейную пару, которая избивала и сажала на цепь своего семилетнего ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
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В отношении жителя города Лиски было возбуждено дело об истязании и незаконном лишении свободы, в отношении его супруги – дело по тем же статьям, а также о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
"Установлено, что в период с июня 2017 года по 3 июля 2019 года 29-летний мужчина совместно со своей 24-летней супругой систематически подвергали побоям и иным насильственным действиям, причинявшим физические и психические страдания, несовершеннолетнего сына последней, а также лишали его свободы в одном из домовладений", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель следственного управления, ребенок, которого сажали на цепь, связывали веревкой и скотчем, не выдержал издевательств и сбежал к знакомым матери.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, женщина осуждена к полутора годам лишения свободы в аналогичном исправительном учреждении", - информирует следствие.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
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Следственный комитет РФВоронежЛискиПроисшествия
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