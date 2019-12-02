Эксперт пожаловался на нехватку кадров в туризме

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Нехватка высококвалифицированных специалистов в российском Нехватка высококвалифицированных специалистов в российском туризме , обусловленная в том числе и сезонностью, остается одной из ключевых проблем, мешающих развитию отрасли, заявил РИА Новости руководитель конкурса "Мастера гостеприимства" платформы АНО "Россия — страна возможностей" Евгений Малыгин.

По мнению Малыгина, две самые большие проблемы отрасли — это отсутствие кадров и слабая инфраструктура. При этом, если с инфраструктурой в последние годы становится все лучше, то кадровый вопрос по-прежнему один из ключевых.

"Найти и вырастить отличных специалистов очень сложно, особенно в условиях, когда на турбизнес очень сильно влияет сезонность. Человек, который больше чем на полгода выпадает из профессии, — не лучший специалист", - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Он уточнил, что Олимпиада в Сочи, и ЧМ по футболу фактически создали хорошие объекты туристической инфраструктуры, соответствующие мировым стандартам. Но тут возник новый перекос — эти регионы получили импульс к развитию, а те, кто в "поезд" не запрыгнул, становятся безнадежно догоняющими.

"С кадрами ситуация тоже выправляется, но не так быстро, как нам бы того хотелось. Население у нас по-прежнему испытывает некое пренебрежение к сотрудникам сферы услуг, еще советское. Кадры тоже зачастую ведут себя по-советски, руководствуясь фразой: "Вас много, а я одна". И вот с этим надо бороться. Поэтому АНО "Россия — страна возможностей" запустила проект "Мастера гостеприимства", чтобы найти лучших, повысить престиж профессий индустрии. Конкурс будет работать как социальный лифт и позволит самым ярким и талантливым людям состояться в профессии", - пояснил Малыгин.