Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-12-02T17:50+0300
https://ria.ru/20191202/1561860732.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155717/67/1557176764_0:68:3078:1799_1036x0_80_0_0_e1c39ba3572ced9492833d1edcc16394.jpg
РИА Новости

Эксперт пожаловался на нехватку кадров в туризме

17:27 02.12.2019 (обновлено: 17:50 02.12.2019)
83
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИностранная туристка на Манежной площади
Иностранная туристка на Манежной площади
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Иностранная туристка на Манежной площади. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Нехватка высококвалифицированных специалистов в российском туризме, обусловленная в том числе и сезонностью, остается одной из ключевых проблем, мешающих развитию отрасли, заявил РИА Новости руководитель конкурса "Мастера гостеприимства" платформы АНО "Россия — страна возможностей" Евгений Малыгин.
По мнению Малыгина, две самые большие проблемы отрасли — это отсутствие кадров и слабая инфраструктура. При этом, если с инфраструктурой в последние годы становится все лучше, то кадровый вопрос по-прежнему один из ключевых.
"Найти и вырастить отличных специалистов очень сложно, особенно в условиях, когда на турбизнес очень сильно влияет сезонность. Человек, который больше чем на полгода выпадает из профессии, — не лучший специалист", - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
Он уточнил, что Олимпиада в Сочи, и ЧМ по футболу фактически создали хорошие объекты туристической инфраструктуры, соответствующие мировым стандартам. Но тут возник новый перекос — эти регионы получили импульс к развитию, а те, кто в "поезд" не запрыгнул, становятся безнадежно догоняющими.
Женщина-фермер
28 ноября, 14:12Туризм
Эксперт: три четверти российских регионов развивают сельский туризм
"С кадрами ситуация тоже выправляется, но не так быстро, как нам бы того хотелось. Население у нас по-прежнему испытывает некое пренебрежение к сотрудникам сферы услуг, еще советское. Кадры тоже зачастую ведут себя по-советски, руководствуясь фразой: "Вас много, а я одна". И вот с этим надо бороться. Поэтому АНО "Россия — страна возможностей" запустила проект "Мастера гостеприимства", чтобы найти лучших, повысить престиж профессий индустрии. Конкурс будет работать как социальный лифт и позволит самым ярким и талантливым людям состояться в профессии", - пояснил Малыгин.
Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства" организован на президентской платформе "Россия - страна возможностей". Участие в нем могут принять как состоявшиеся профессионалы, управленцы, руководители туристических и смежных организаций, так и начинающие работники индустрии гостеприимства и студенты.
101000
Обсудить 0
ТуризмОбществоРоссия
Рекомендуем
Многоженство
Ученый назвал причину потери актуальности многоженства в арабском мире
ДТП с участием автобуса в Забайкальском крае
СК задержал организатора перевозок по делу о ДТП в Забайкалье
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В Амстердаме пройдут слушания по иску "Нафтогаза" к "Газпрому"
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Белгороде начали проверку после драки между школьником и учителем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
СМИ: московскую школьницу избили из-за сумки за сто тысяч рублей
В Тель-Авиве прошла демонстрация под лозунгом Два государства - одна надежда
Израильская оккупация за 17 лет стоила бюджету Палестины $48 млрд
Здание правительства РФ
Правительство утвердило правила поощрения эффективных губернаторов
Автомобиль скорой помощи на дороге
На Ямале столкнулись автобус и грузовик, пострадали пять человек
Климатическая конференция COP25 в Мадриде
Лидеры ЕС призвали распространить "зеленую сделку" на мировой уровень
Руки ребенка и матери
В Подмосковье женщина родила девятого ребенка
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков
В Крыму предложили США помочь Украине признать полуостров российским
Действие тайфуна в городе Гамай провинции Северный Самар на Филиппинах
На Филиппинах отменили более сотни рейсов в преддверии тайфуна
Офис компании Нафтогаз в Киеве
Власти Украины планируют сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго"
Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале
Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
В Минске подтвердили дату и место встречи Медведева и Румаса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
17:56Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
17:53В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
17:49Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха
17:48В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе
17:41Минобороны опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии
17:38Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании
17:36Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Сирии
17:33Горнолыжный сезон на "Красной поляне" в Сочи откроется в пятницу
17:32Госдума завершит осеннюю сессию 18 декабря
17:29Под Воронежем отправили в колонию пару, которая избивала сына
17:27Эксперт пожаловался на нехватку кадров в туризме
17:22Угроза минирования в аэропорту "Домодедово" не подтвердилась
17:20Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Идлибе
17:17Путин подписал закон о применении электрошокеров транспортной полицией
Лента новостейМолния