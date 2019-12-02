Угроза минирования в аэропорту "Домодедово" не подтвердилась

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Опасные предметы в аэровокзальном комплексе "Домодедово" после анонимного сообщения о "минировании" не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Московской области.
Ранее сообщалось, что правоохранители начали проверку в здании "Домодедово" из-за анонимного сообщения о "минировании". В пресс-службе авиагавани РИА Новости заявили, что аэропорт ввел дополнительные меры для обеспечения безопасности.
"Обследован весь аэродромный комплекс, угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе волна "минирований" прокатилась по московским судам, все сообщения оказались ложными. Электронные письма с угрозами продолжали поступать и в понедельник: проверяли ГУМ, ЦУМ и 8 районных судов в Москве.
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