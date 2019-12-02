Разработан способ по анализу крови узнать продолжительность жизни

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ученые определили три главных показателя анализа крови, по которым можно судить об общем состоянии здоровья человека и его перспективах дожить до преклонных лет. Важнейшее значение имеет уровень лимфоцитов. Результаты исследования Ученые определили три главных показателя анализа крови, по которым можно судить об общем состоянии здоровья человека и его перспективах дожить до преклонных лет. Важнейшее значение имеет уровень лимфоцитов. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Новое совместное исследование американских ученых из Кливлендской клиники и госпиталя Кливлендского университета показало, что широко используемые клинические показатели иммунного статуса и воспаления могут рассматриваться в качестве общих индикаторов жизнестойкости организма.

Авторы проанализировали данные более чем 31 тысячи участников программы Национального обследования здоровья и питания (NHANES), за которыми врачи наблюдали в течение 12 лет. Программа реализовывалась Национальным центром статистики здравоохранения, входящим в состав Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Была обнаружена устойчивая взаимосвязь между уровнем лимфоцитов и смертностью. Эта связь не зависит от возраста, других иммунных маркеров крови и дополнительных факторов риска.

"Мы приложили много усилий, чтобы разработать новые биомаркеры для выявления людей с наибольшим риском смерти и болезней, и предложили очень прагматичный подход — оценивать количество лейкоцитов в крови пациента, — приводятся в пресс-релизе клиники слова одного из авторов исследования Джаррода Далтона (Jarrod Dalton). — Это и так делается как часть обычного обследования".

Лимфопения — состояние, характеризующееся низким уровнем лимфоцитов — во всех случаях создает высокий риск смерти от болезней сердца, рака и респираторных инфекций, включая грипп и пневмонию.

Связь между лимфопенией и снижением выживаемости проявлялась особенно ярко, когда низкие уровни лимфоцитов сочетались с другими аномальными показателями в крови — шириной распределения эритроцитов, указывающей на способность организма генерировать и поддерживать здоровую популяцию эритроцитов, и уровнем С-реактивного белка как индикатора воспаления.

Сочетание всех трех показателей позволило исследователям построить так называемый профиль риска смертности пациента. Практические примеры показывают, что люди с низким профилем риска живут примерно лет на десять дольше, чем те, кто ведет такой же образ жизни, но обладает высоким профилем риска.