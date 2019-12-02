Разработан способ по анализу крови узнать продолжительность жизни

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ученые определили три главных показателя анализа крови, по которым можно судить об общем состоянии здоровья человека и его перспективах дожить до преклонных лет. Важнейшее значение имеет уровень лимфоцитов. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.
Новое совместное исследование американских ученых из Кливлендской клиники и госпиталя Кливлендского университета показало, что широко используемые клинические показатели иммунного статуса и воспаления могут рассматриваться в качестве общих индикаторов жизнестойкости организма.
Авторы проанализировали данные более чем 31 тысячи участников программы Национального обследования здоровья и питания (NHANES), за которыми врачи наблюдали в течение 12 лет. Программа реализовывалась Национальным центром статистики здравоохранения, входящим в состав Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
Была обнаружена устойчивая взаимосвязь между уровнем лимфоцитов и смертностью. Эта связь не зависит от возраста, других иммунных маркеров крови и дополнительных факторов риска.
"Мы приложили много усилий, чтобы разработать новые биомаркеры для выявления людей с наибольшим риском смерти и болезней, и предложили очень прагматичный подход — оценивать количество лейкоцитов в крови пациента, — приводятся в пресс-релизе клиники слова одного из авторов исследования Джаррода Далтона (Jarrod Dalton). — Это и так делается как часть обычного обследования".
Лимфопения — состояние, характеризующееся низким уровнем лимфоцитов — во всех случаях создает высокий риск смерти от болезней сердца, рака и респираторных инфекций, включая грипп и пневмонию.
Связь между лимфопенией и снижением выживаемости проявлялась особенно ярко, когда низкие уровни лимфоцитов сочетались с другими аномальными показателями в крови — шириной распределения эритроцитов, указывающей на способность организма генерировать и поддерживать здоровую популяцию эритроцитов, и уровнем С-реактивного белка как индикатора воспаления.
Сочетание всех трех показателей позволило исследователям построить так называемый профиль риска смертности пациента. Практические примеры показывают, что люди с низким профилем риска живут примерно лет на десять дольше, чем те, кто ведет такой же образ жизни, но обладает высоким профилем риска.
"Благодаря дополнительным исследованиям мы скоро начнем понимать биологические процессы, которые связывают эти маркеры с заболеваниями, что является критически важным шагом для разработки терапевтических методик, — говорит еще один автор исследования Садер Аль-Кинди (Sadeer Al-Kindi). — Пока же мы готовы создать тестовые системы, позволяющие врачам использовать показатели иммунного статуса для раннего выявления пациентов с самым высоким риском смертности".