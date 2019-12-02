Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Идлибе

ДАМАСК, 2 дек – РИА Новости. Президент Сирии Президент Сирии Башар Асад в понедельник обсудил с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым подготовку к очередному раунду переговоров в "астанинском" формате, ситуацию на северо-востоке Сирии и в провинции Идлиб , подчеркнув недопустимость ее превращения в убежище для террористов, сообщает пресс-служба Асада.

Согласно полученному РИА Новости сообщению, Асад обсудил с делегацией, в состав которой также вошел замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, регулярные артобстрелы граничащих с Идлибом населенных пунктов.

"Стороны подтвердили общую российско-сирийскую позицию о необходимости продолжения борьбы с терроризмом и предотвращения использования мирного населения боевиками в качестве живого щита с целью превращения Идлиба в постоянное убежище для террористов", — сообщает пресс-служба.

Также стороны обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии и подчеркнули, что сирийские власти должны вернуть контроль над всей территорией САР параллельно с возобновлением деятельности госинститутов.

"В ходе встречи также обсуждался процесс политического урегулирования и подготовка к грядущему раунду переговоров в Нур-Султане, стороны пришли к консенсусу о важности продолжения консультаций и координации в борьбе с попытками некоторых стран вмешаться в процесс и увести его от основной цели – реализации интересов сирийского народа в сохранении территориального единства и суверенитета САР", — говорится в сообщении.

Очередная встреча по Сирии состоится в Нур-Султане 10-11 декабря.