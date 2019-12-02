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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-02T17:34+0300
https://ria.ru/20191202/1561859744.html
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РИА Новости

Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Идлибе

17:20 02.12.2019 (обновлено: 17:34 02.12.2019)
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© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
ДАМАСК, 2 дек – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в понедельник обсудил с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым подготовку к очередному раунду переговоров в "астанинском" формате, ситуацию на северо-востоке Сирии и в провинции Идлиб, подчеркнув недопустимость ее превращения в убежище для террористов, сообщает пресс-служба Асада.
Согласно полученному РИА Новости сообщению, Асад обсудил с делегацией, в состав которой также вошел замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, регулярные артобстрелы граничащих с Идлибом населенных пунктов.
"Стороны подтвердили общую российско-сирийскую позицию о необходимости продолжения борьбы с терроризмом и предотвращения использования мирного населения боевиками в качестве живого щита с целью превращения Идлиба в постоянное убежище для террористов", — сообщает пресс-служба.
Также стороны обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии и подчеркнули, что сирийские власти должны вернуть контроль над всей территорией САР параллельно с возобновлением деятельности госинститутов.
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"В ходе встречи также обсуждался процесс политического урегулирования и подготовка к грядущему раунду переговоров в Нур-Султане, стороны пришли к консенсусу о важности продолжения консультаций и координации в борьбе с попытками некоторых стран вмешаться в процесс и увести его от основной цели – реализации интересов сирийского народа в сохранении территориального единства и суверенитета САР", — говорится в сообщении.
Очередная встреча по Сирии состоится в Нур-Султане 10-11 декабря.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииАлександр ЛаврентьевИсламское государствоИдлиб (мухафаза)МИД РФВойна в СирииБашар АсадСирияРоссияВ мире
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