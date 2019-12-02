Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T17:17+0300
https://ria.ru/20191202/1561859615.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/81/1559888155_0:257:2996:1942_1036x0_80_0_0_70d556e11923cc98c02467b9f0e7387d.jpg
РИА Новости

Путин подписал закон о применении электрошокеров транспортной полицией

17:17 02.12.2019
356
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудник полиции на железнодорожной станции
Сотрудник полиции на железнодорожной станции
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о возможности использования электрошокеров сотрудниками транспортной полиции, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Электрошокер
20 ноября, 11:26
В РФ могут допустить применение электрошокеров против бунтарей в аэропортах
Документ включает электрошоковые устройства в перечень оружия, которое имеют право приобретать, хранить, носить и использовать сотрудники подразделений транспортной безопасности.
Законопроект был принят в первом чтении в мае 2018 года. Правительство РФ тогда поддержало законопроект при условии его доработки. В частности, в заключении кабмина отмечалось, что необходимо предусмотреть в проекте норму, предоставляющую ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти в области транспорта право на получение, хранение и использование боевого ручного стрелкового оружия для защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств первой и второй категорий от актов незаконного вмешательства. Это обосновано тем, что к подразделениям транспортной безопасности относятся подразделения ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти в области транспорта. Также кабмин указал, что первоначальной редакцией законопроекта не охватываются такие виды гражданского оружия, как электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства. Ко второму чтению законопроект был доработан с учетом замечаний.
Закон предоставляет подразделениям транспортной безопасности право на приобретение, хранение и использование электрошоковых устройств и искровых разрядников отечественного производства. Работники подразделений транспортной безопасности вправе будут их применять на объектах транспортной инфраструктуры для их защиты от актов незаконного вмешательства в случаях отражения нападения на эти объекты и на работников подразделений транспортной безопасности, а также задержания лиц, совершающих преступления или правонарушения.
При этом устанавливается запрет на применение электрошоковых устройств и искровых разрядников в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних, за исключением случаев, если указанные лица оказывают вооруженное сопротивление, совершают нападение, угрожающее жизни или здоровью работников транспортной полиции и людей, находящихся на объектах транспортной инфраструктуры.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
27 августа, 14:49
В Оренбурге проверяют информацию о пытках электрошокером в отделе полиции
Работники подразделений транспортной безопасности при применении электрошоковых устройств и искровых разрядников будут обязаны стремиться в зависимости от характера и степени опасности преступления или правонарушения к тому, чтобы любой вред, причиняемый при этом, был минимальным, а также предупредить о намерении применить их. Вместе с тем прописывается обязанность обеспечить лицам, получившим телесные повреждения в результате применения электрошокеров, оказание первой помощи.
На руководителей подразделений транспортной безопасности возлагается обязанность незамедлительно уведомить орган внутренних дел и прокурора о каждом случае ранения или смерти в результате применения электрошоковых устройств и искровых разрядников.
1500156
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияБезопасностьОбщество
Рекомендуем
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН заявил о нехватке воли в борьбе с изменением климата
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Лавров и Педерсен проведут встречу в Риме
Антон Шипулин
В Краснотурьинске дети на морозе ждали приезда депутата Шипулина
Автомобиль на шоссе
В Китае открылась самая северная автодорога
Писатель Гузель Яхина на церемонии вручения Национальной литературной премии Большая книга в Москв
Остался один день до завершения народного голосования "Большой книги"
Алиханов рассказал, кому выгодны сообщения о захвате Калининграда
Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области
ДТП в Забайкальском крае
Москалькова окажет помощь омбудсмену Забайкалья после ДТП с автобусом
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Глава Забайкалья встретился с пассажирами упавшего с моста автобуса
Распятие и свечи в церкви
Умер рязанский священник, отстраненный от службы за нарушение ПДД
Автомобили скорой помощи
Названа причина смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье
Советские командиры на берегу озера Хасан
В Приморье поисковики нашли останки двух красноармейцев
Работник Газпрома на газоизмерительной станции
Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом
Трагический рейс: пассажирский автобус упал с моста
Трагический рейс: пассажирский автобус упал с моста
Обстановка в Лондоне
Лондонский мост открыли после теракта
ДТП в Забайкальском крае, где автобус упал с моста
В Забайкалье объявили сбор помощи пассажирам упавшего с моста автобуса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:35Медведев отметил недостатки в работе по реформе надзорной деятельности
18:34Медведев призвал сохранить льготы в рамках "регуляторной гильотины"
18:34В Москве родились четверняшки
18:33Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
18:31Обнаруженный в Дижоне шедевр XIV века купил музей Метрополитен
18:29В Белоруссии россиянина осудили на 17 лет колонии за провоз наркотиков
18:28Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР
18:26Путин разрешил исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
18:14Путин подписал закон о предустановке отечественного ПО на гаджеты
18:14Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
Лента новостейМолния