Астронавты МКС возобновили ремонт магнитного альфа-спектрометра

Астронавты НАСА и ЕКА Морган и Пармитано перевели скафандры в режим автономного питания в 06.30 по времени Восточного побережья США (14.31 мск), это стало временем формального отсчета их выхода в открытый космос.

Астронавты в понедельник продолжают начатые в конце ноября работы по ремонту системы охлаждения магнитного альфа-спектрометра. Инструмент, предназначенный для изучения космических лучей, был доставлен на МКС в 2011 году и изначально был рассчитан на трехлетнюю работу. После частичного выхода из строя системы охлаждения спектрометра, НАСА приняло решение о необходимости его ремонта. Для этого на станцию были доставлены более двух десятков специальных инструментов. В НАСА подчеркивают, что операция по ремонту спектрометра в открытом космосе аналогична по сложности миссиям по ремонту космического телескопа "Хаббл".