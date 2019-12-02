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РИА Наука
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РИА Новости

Астронавты МКС возобновили ремонт магнитного альфа-спектрометра

17:15 02.12.2019
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© Twitter/Luca ParmitanoАстронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано во время выхода в открытый космос
Астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано во время выхода в открытый космос
© Twitter/Luca Parmitano
Астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано во время выхода в открытый космос. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли на внешнюю поверхность Международной космической станции (МКС) для продолжения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра (AMS), НАСА ведет прямую трансляцию.
Астронавты НАСА и ЕКА Морган и Пармитано перевели скафандры в режим автономного питания в 06.30 по времени Восточного побережья США (14.31 мск), это стало временем формального отсчета их выхода в открытый космос.
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Лука Пармитано достиг "рабочего места" на механическом манипуляторе Canadarm2, астронавт также доставил к спектрометру новый насос, который будет установлен в систему охлаждения научно-исследовательского инструмента.
Астронавты в понедельник продолжают начатые в конце ноября работы по ремонту системы охлаждения магнитного альфа-спектрометра. Инструмент, предназначенный для изучения космических лучей, был доставлен на МКС в 2011 году и изначально был рассчитан на трехлетнюю работу. После частичного выхода из строя системы охлаждения спектрометра, НАСА приняло решение о необходимости его ремонта. Для этого на станцию были доставлены более двух десятков специальных инструментов. В НАСА подчеркивают, что операция по ремонту спектрометра в открытом космосе аналогична по сложности миссиям по ремонту космического телескопа "Хаббл".
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РИА НаукаЭндрю Морган (астронавт)Лука ПармитаноМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАСША
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