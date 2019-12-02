СК задержал организатора перевозок по делу о ДТП в Забайкалье

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Следователи задержали организатора перевозок, который обслуживал маршрут упавшего с моста под Следователи задержали организатора перевозок, который обслуживал маршрут упавшего с моста под Сретенском автобуса, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко

В офисе и дома у индивидуального предпринимателя Сергея Пнева, а также в региональном ГИБДД УМВД и управлении Государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю прошли обыски.

Расследованием уголовного дела (статьи "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек" и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек") займется центральный аппарат Следственного комитета, уточнила Петренко.

Генпрокуратура сообщила, что автоперевозчик неоднократно пренебрегал требованиями безопасности. В частности, Пнев не инструктировал водителей при приеме на работу, оформление транспортных средств не соответствовало правилам пассажирских перевозок, а контроль технического состояния машин проводили непрофессионалы. Наканунесообщила, что автоперевозчик неоднократно пренебрегал требованиями безопасности. В частности, Пнев не инструктировал водителей при приеме на работу, оформление транспортных средств не соответствовало правилам пассажирских перевозок, а контроль технического состояния машин проводили непрофессионалы.

Трагедия в Забайкалье

Авария произошла на 60-м километре трассы Моготуй — Сретенск — Олочи в воскресенье. Рейсовый автобус с 43 пассажирами следовал по маршруту Сретенск — Чита. Из-за лопнувшего колеса транспортное средство съехало с проезжей части и упало на лед в реку Куенга.