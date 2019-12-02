СК задержал организатора перевозок по делу о ДТП в Забайкалье

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Следователи задержали организатора перевозок, который обслуживал маршрут упавшего с моста под Сретенском автобуса, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
В офисе и дома у индивидуального предпринимателя Сергея Пнева, а также в региональном ГИБДД УМВД и управлении Государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю прошли обыски.
Расследованием уголовного дела (статьи "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек" и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек") займется центральный аппарат Следственного комитета, уточнила Петренко.
Накануне Генпрокуратура сообщила, что автоперевозчик неоднократно пренебрегал требованиями безопасности. В частности, Пнев не инструктировал водителей при приеме на работу, оформление транспортных средств не соответствовало правилам пассажирских перевозок, а контроль технического состояния машин проводили непрофессионалы.
Трагедия в Забайкалье
Авария произошла на 60-м километре трассы Моготуй — Сретенск — Олочи в воскресенье. Рейсовый автобус с 43 пассажирами следовал по маршруту Сретенск — Чита. Из-за лопнувшего колеса транспортное средство съехало с проезжей части и упало на лед в реку Куенга.
Жертвами ДТП стали 19 человек, еще 21 пассажир пострадал. Семьи погибших получат по миллиону рублей из резервного фонда правительства Забайкалья, пострадавшим выплатят от 200 до 400 тысяч, в зависимости от полученных травм.