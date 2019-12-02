Предпоказ фильма "Доктор Лиза" состоится в Госдуме

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Предпоказ фильма "Доктор Лиза" об одном дне из жизни Елизаветы Глинки, погибшей при крушении самолета в 2016 году, пройдет в Госдуме, заявила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
Идея создания фильма принадлежит другу доктора Лизы, продюсеру Александру Бондареву. Режиссером выступила Оксана Карас, роли исполнили Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Анджей Хыра, Юлия Ауг и другие. Картина выйдет в прокат в 2020 году.
Как сообщила Кашеварова, спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник встретился с главой благотворительного фонда "Доктор Лиза" Натальей Авиловой и супругом правозащитницы Глебом Глинкой. Советник спикера отметила, что на встрече обсуждались вопросы поддержки фонда.
"И в этом году, и в следующем будет оказана благотворительная финансовая помощь фонду "Доктор Лиза" из личных средств Вячеслава Володина и ряда депутатов. Скоро выйдет на экраны фильм о Лизе Глинке. Предпоказ решено сделать в Госдуме с приглашением съемочной группы, родных, друзей Глинки и тех, кто с ней работал и помогал людям", - написала Кашеварова в своем Telegram-канале.
По ее словам, также решено провести в Госдуме выставку, посвященную Доктору Лизе.
Володин в апреле этого года возглавил совет благотворителей организации "Справедливая помощь Доктора Лизы". В состав совета вошли депутаты Госдумы, ежегодно каждый из членов совета благотворителей будет перечислять средства для реализации проектов фонда, направленных на помощь нуждающимся.
Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница, член СПЧ Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию.