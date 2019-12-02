Предпоказ фильма "Доктор Лиза" состоится в Госдуме

Елизавета Глинка во время Эвакуации раненых и тяжелобольных детей из Донецка

© Фото : предоставлено Натальей Авиловой Елизавета Глинка во время Эвакуации раненых и тяжелобольных детей из Донецка

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Предпоказ фильма "Доктор Лиза" об одном дне из жизни Предпоказ фильма "Доктор Лиза" об одном дне из жизни Елизаветы Глинки , погибшей при крушении самолета в 2016 году, пройдет в Госдуме, заявила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.

Идея создания фильма принадлежит другу доктора Лизы, продюсеру Александру Бондареву. Режиссером выступила Оксана Карас, роли исполнили Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Анджей Хыра, Юлия Ауг и другие. Картина выйдет в прокат в 2020 году.

Как сообщила Кашеварова, спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник встретился с главой благотворительного фонда "Доктор Лиза" Натальей Авиловой и супругом правозащитницы Глебом Глинкой. Советник спикера отметила, что на встрече обсуждались вопросы поддержки фонда.

"И в этом году, и в следующем будет оказана благотворительная финансовая помощь фонду "Доктор Лиза" из личных средств Вячеслава Володина и ряда депутатов. Скоро выйдет на экраны фильм о Лизе Глинке. Предпоказ решено сделать в Госдуме с приглашением съемочной группы, родных, друзей Глинки и тех, кто с ней работал и помогал людям", - написала Кашеварова в своем Telegram-канале.

По ее словам, также решено провести в Госдуме выставку, посвященную Доктору Лизе.

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Володин в апреле этого года возглавил совет благотворителей организации "Справедливая помощь Доктора Лизы". В состав совета вошли депутаты Госдумы, ежегодно каждый из членов совета благотворителей будет перечислять средства для реализации проектов фонда, направленных на помощь нуждающимся.