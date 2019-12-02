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РИА Новости

В Амстердаме пройдут слушания по иску "Нафтогаза" к "Газпрому"

17:01 02.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании компании "Нафтогаз-Украина". Архивное фото
КИЕВ, 2 дек – РИА Новости. Слушания по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российского "Газпрома" по иску НАК "Нафтогаз Украины" пройдут в среду в Амстердаме, сообщил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Витренко 25 ноября заявлял, что "Нафтогаз" готов получить долг "Газпрома" по решениям Стокгольмского арбитража в размере около 3 миллиардов долларов газом. Однако, по его словам, "Газпром" пока не согласился выплатить долг таким образом.
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"Уже завтра я направляюсь в Амстердам, где послезавтра должны состояться ключевые судебные слушания по взысканию с "Газпрома" около 3 миллиардов долларов", - написал Витренко на своей странице в Facebook.
При этом, по его словам, если иск "Нафтогаза" будет удовлетворен, то компания начнет получать средства уже в апреле 2020 года. "Если они (слушания – ред.) пройдут успешно, мы сможем начать получать средства уже примерно с апреля, то есть за считанные месяцы", - отметил Витренко.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" обжаловал решения в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.
Украина пытается принудительно взыскать с "Газпрома" эти средства в различных юрисдикциях, пока безуспешно. В частности Окружной суд Амстердама ранее в качестве обеспечительной меры наложил арест на принадлежащие "Газпрому" акции Blue Stream Pipeline Company B.V (оператора газопровода "Голубой поток"), а затем и на 100% акций компании South Stream Transport B.V., которая строит морскую часть газопровода "Турецкий поток". В сентябре в своём финансовом отчёте "Нафтогаз" сообщал, что сумма, которую "Газпром" должен выплатить ему по решениям Стокгольмского арбитража, по состоянию на 30 июня выросла до 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов.
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Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаАмстердамВ мире
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