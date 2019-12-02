В Амстердаме пройдут слушания по иску "Нафтогаза" к "Газпрому"

КИЕВ, 2 дек – РИА Новости. Слушания по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российского Слушания по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российского "Газпрома" по иску НАК "Нафтогаз Украины" пройдут в среду в Амстердаме, сообщил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко

Витренко 25 ноября заявлял, что "Нафтогаз" готов получить долг "Газпрома" по решениям Стокгольмского арбитража в размере около 3 миллиардов долларов газом. Однако, по его словам, "Газпром" пока не согласился выплатить долг таким образом.

"Уже завтра я направляюсь в Амстердам, где послезавтра должны состояться ключевые судебные слушания по взысканию с "Газпрома" около 3 миллиардов долларов", - написал Витренко на своей странице в Facebook.

При этом, по его словам, если иск "Нафтогаза" будет удовлетворен, то компания начнет получать средства уже в апреле 2020 года. "Если они (слушания – ред.) пройдут успешно, мы сможем начать получать средства уже примерно с апреля, то есть за считанные месяцы", - отметил Витренко.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" обжаловал решения в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.