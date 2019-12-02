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РИА Новости

Нетаньяху и Трамп обсудили израильские планы на Иорданскую долину

16:55 02.12.2019
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© AFP 2019 / Saul LoebПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп
© AFP 2019 / Saul Loeb
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 дек – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом США Дональдом Трампом планы Израиля распространить суверенитет на Иорданскую долину, об этом премьер-министр сообщил в городе Ашкелон, выступая на церемонии закладки 12 новых заводов в индустриальной зоне Ашкелона на юге еврейского государства.
"Вчера я говорил с президентом Трампом. Это был важный разговор, касающийся безопасности Израиля. Мы обсудили Иран, а также несколько других важных исторических возможностей, открывающихся перед Израилем в ближайшие месяцы. В частности, возможность сделать Иорданскую долину признанной восточной границей Израиля, так же, как и оборонительный союз с США. То, о чем раньше мы могли только мечтать, теперь мы можем претворить в жизнь", - приводит слова Нетаньяху канцелярия премьер-министра.
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Ранее в ноябре глава правительства Израиля одобрил продвижение законопроекта о распространении израильского суверенитета на еврейские поселения Иорданской долины после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что эти поселения не являются незаконными.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными.
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АшкелонДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВосточный ИерусалимСШАИзраильВ мире
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