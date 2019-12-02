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РИА Новости

В Подмосковье женщина родила девятого ребенка

16:52 02.12.2019
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© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери
© Depositphotos / inarik
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В подмосковной Коломне женщина родила девятого ребенка, теперь в семье стало шесть девочек и три мальчика, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"Несколько дней назад в Коломенском перинатальном центре 41-летняя жительница Коломны родила 9-го ребенка. Девочка появилась на свет в срок. Новорожденную назвали Марией", - говорится в сообщении.

По данным министерства, вес малышки составил 3800 граммов, а рост 52 сантиметра. Мама чувствует себя отлично, выписка из роддома проходила в окружении трех старших братьев и пяти сестёр.
"Все 9 родов у пациентки прошли самопроизвольно через естественные родовые пути. В центр она поступила со схватками и родила менее чем за 3 часа. Я желаю этой большой семье здоровья, пусть каждый день приносит только приятные моменты, яркие и позитивные эмоции и радостные события", - сказал исполняющий обязанности главного врача центра Игорь Хазов, слова которого приводятся в сообщении.
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МоскваКоломнаМосковская областьОбщество
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