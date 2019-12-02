В Подмосковье женщина родила девятого ребенка

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В подмосковной Коломне женщина родила девятого ребенка, теперь в семье стало шесть девочек и три мальчика, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
"Несколько дней назад в Коломенском перинатальном центре 41-летняя жительница Коломны родила 9-го ребенка. Девочка появилась на свет в срок. Новорожденную назвали Марией", - говорится в сообщении.
По данным министерства, вес малышки составил 3800 граммов, а рост 52 сантиметра. Мама чувствует себя отлично, выписка из роддома проходила в окружении трех старших братьев и пяти сестёр.
"Все 9 родов у пациентки прошли самопроизвольно через естественные родовые пути. В центр она поступила со схватками и родила менее чем за 3 часа. Я желаю этой большой семье здоровья, пусть каждый день приносит только приятные моменты, яркие и позитивные эмоции и радостные события", - сказал исполняющий обязанности главного врача центра Игорь Хазов, слова которого приводятся в сообщении.
28 октября, 11:15В Китае женщина родила ребенка в 67 лет