В Подмосковье женщина родила девятого ребенка

"Все 9 родов у пациентки прошли самопроизвольно через естественные родовые пути. В центр она поступила со схватками и родила менее чем за 3 часа. Я желаю этой большой семье здоровья, пусть каждый день приносит только приятные моменты, яркие и позитивные эмоции и радостные события", - сказал исполняющий обязанности главного врача центра Игорь Хазов, слова которого приводятся в сообщении.