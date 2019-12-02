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РИА Новости

Ученый назвал причину потери актуальности многоженства в арабском мире

17:03 02.12.2019
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© www.open.azМногоженство
Многоженство
© www.open.az
ДОХА, 2 дек - РИА Новости. Многоженство становится все менее популярным в арабских странах Магриба (Ливии, Марокко, Тунисе, Алжире и Мавритании), рассказал профессор социологии университета Мухаммеда VI в Марокко Мохтар аль-Харрас во время форума о положении семьи в арабском мире.
"В Ливии в силу сложной ситуации и экономических причин уменьшилось число случаев многоженства, в Тунисе еще в 1975 году был принят закон, запрещающий многоженство, там такие случаи вне закона. В Марокко в 2004 году был принят закон, ставящий препятствия для заключения нескольких браков одновременно, для этого требуется выполнение многих условий, в том числе обязательное согласие первой жены. В Алжире очень маленький процент мужчин имеют несколько жен, и, вообще, идея многоженства больше не находит поддержку в обществе. В Мавритании многоженство распространено только среди определенных слоев общества", - пояснил профессор.
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По мнению аль-Харраса, многоженство перестает быть актуальным явлением для большинства арабских стран из-за невозможности в современных условиях для мужчин обеспечить одинаковый уровень жизни для всех жен и детей. Кроме того, считает он, в арабском обществе и среди арабских женщин все больше находит отклик мысль о несправедливости многоженства и ущемлении прав женщин и детей таким образом.
При этом многие мужчины в арабских странах Магриба все еще не приемлют, когда их жены работают, и, согласно социологическим исследованиям марокканского университета, работа жены вызывает разногласия с мужем в более чем трети семей в этих странах. Больше всего разногласий по такому поводу встречаются в семьях в Тунисе, который считается самой феминистской страной региона, более 42% тунисских мужчин испытывают недовольства из-за трудовой деятельности их жен.
При этом разница в возрасте между супругами в странах Магриба в основном составляет 4-6 лет.
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