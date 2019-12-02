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РИА Новости

Уголовное дело о ДТП в Забайкалье передали в центральный аппарат СК

16:50 02.12.2019 (обновлено: 17:44 02.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Уголовное дело о ДТП в Забайкальском крае, в котором погибли 19 человек, передано в центральный аппарат СК, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края объявил 2 декабря днем траура по погибшим.
"Уголовное дело, возбужденное следственными органами СК России по Забайкальскому краю по факту гибели 19 человек в результате ДТП с участием автобуса, передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета России", - сказала Петренко.
Она отметила, что на данный момент заведено дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек" и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек".
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
Вчера, 20:48
Водитель рухнувшего с моста в Забайкалье автобуса погиб
По словам Петренко, председатель СК РФ поручил проработать вопрос о передаче из МВД уголовного дела, возбужденного по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".
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Следственный комитет РФЗабайкальский крайРоссияПроисшествия
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