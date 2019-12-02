Уголовное дело о ДТП в Забайкалье передали в центральный аппарат СК

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Уголовное дело о Уголовное дело о ДТП в Забайкальском крае , в котором погибли 19 человек, передано в центральный аппарат СК, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края объявил 2 декабря днем траура по погибшим.

"Уголовное дело, возбужденное следственными органами СК России по Забайкальскому краю по факту гибели 19 человек в результате ДТП с участием автобуса, передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета России", - сказала Петренко.

Она отметила, что на данный момент заведено дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек" и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек".