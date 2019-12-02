Правительство утвердило правила поощрения эффективных губернаторов

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила распределения грантов между регионами, губернаторы которых добились самых высоких показателей эффективности. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, имеется в распоряжении РИА Новости; источник в аппарате правительства подтвердил его подлинность.

Вопрос о выделении грантов регионам, которые сумели добиться наилучших показателей эффективности работы губернаторов и региональных правительств, кабинет министров России обсуждал на прошлой неделе. В текущем году правительство планирует распределить таким образом 45 миллиардов рублей.

Документ утверждает критерии эффективности органов исполнителей власти субъектов РФ для получения этой поддержки. Будут учитываться такие показатели, как уровень доверия жителей региона к президенту РФ, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в малом и среднем бизнесе, уровень бедности, размер зарплат в регионе, а также объем инвестиций в экономике соответствующего субъекта РФ.

Среди утвержденных критериев также ожидаемая продолжительность жизни, естественный прирост населения и уровень образования жителей. На основании перечисленных критериев будет составлен рейтинг российских регионов: поддержку из федерального бюджета получат те из них, кто займет с 1 по 50 места в рейтинге.