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РИА Новости

Правительство утвердило правила поощрения эффективных губернаторов

16:41 02.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила распределения грантов между регионами, губернаторы которых добились самых высоких показателей эффективности. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, имеется в распоряжении РИА Новости; источник в аппарате правительства подтвердил его подлинность.
Вопрос о выделении грантов регионам, которые сумели добиться наилучших показателей эффективности работы губернаторов и региональных правительств, кабинет министров России обсуждал на прошлой неделе. В текущем году правительство планирует распределить таким образом 45 миллиардов рублей.
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Документ утверждает критерии эффективности органов исполнителей власти субъектов РФ для получения этой поддержки. Будут учитываться такие показатели, как уровень доверия жителей региона к президенту РФ, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в малом и среднем бизнесе, уровень бедности, размер зарплат в регионе, а также объем инвестиций в экономике соответствующего субъекта РФ.
Среди утвержденных критериев также ожидаемая продолжительность жизни, естественный прирост населения и уровень образования жителей. На основании перечисленных критериев будет составлен рейтинг российских регионов: поддержку из федерального бюджета получат те из них, кто займет с 1 по 50 места в рейтинге.
В прошлом году такие гранты получили 40 регионов на сумму 20 миллиардов рублей. Полученные средства регионы могут потратить на решение задач по развитию региональной экономики и социальной сферы.
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