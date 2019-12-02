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РИА Новости

Власти Украины планируют сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго"

16:34 02.12.2019 (обновлено: 16:39 02.12.2019)
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© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
Офис компании "Нафтогаз" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 2 дек – РИА Новости. Принято политическое решение о смене руководства стратегических предприятий на Украине, в том числе компаний "Нафтогаз Украины" и "Укрэнерго", заявил в понедельник на брифинге министр энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель.
В конце ноября кабмин Украины уволил Юрия Недашковского с должности президента "Энергоатома". На следующий день у министерства энергетики и защиты окружающей среды прошла акция с требованием восстановить его в должности.

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях… Такое решение относительно перезагрузки наблюдательных советов и перезагрузки руководителей принято политически", - сказал Оржель. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш".

При этом министр отметил, что речь идет, в том числе, о главе "Нафтогаза Украины" Андрее Коболеве, а также о руководстве "Укрэнерго".
Он добавил, что изменение руководства не повлияет на безопасность в энергетической сфере.
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