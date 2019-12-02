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РИА Новости

Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале

16:34 02.12.2019 (обновлено: 17:51 02.12.2019)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.
На записи, опубликованной местным порталом E1, запечатлен неизвестный мужчина, который за сутки до преступления находился в районе происшествия. СК полагает, что именно он может быть причастен к убийству.
СК обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой помочь установить личность подозреваемого.
Ранее руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых сообщил журналистам, что полиция объявила вознаграждение в размере миллиона рублей за информацию, которая поможет задержать подозреваемого.
Убийство произошло на склоне горнолыжного комплекса "Уктус", обе девушки были обнаружены с травмами головы. Одна из пострадавших была жива, однако медики не смогли ее спасти.
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СУ СК РФ по Свердловской областиЕкатеринбургПроисшествия
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