Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале

Ранее руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых сообщил журналистам, что полиция объявила вознаграждение в размере миллиона рублей за информацию, которая поможет задержать подозреваемого.

Убийство произошло на склоне горнолыжного комплекса "Уктус", обе девушки были обнаружены с травмами головы. Одна из пострадавших была жива, однако медики не смогли ее спасти.