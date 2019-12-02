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РИА Новости

На Филиппинах отменили более сотни рейсов в преддверии тайфуна

16:22 02.12.2019 (обновлено: 16:48 02.12.2019)
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© AFP 2019 / Courtesy of Gladys Vidal Действие тайфуна в городе Гамай провинции Северный Самар на Филиппинах
Действие тайфуна в городе Гамай провинции Северный Самар на Филиппинах
© AFP 2019 / Courtesy of Gladys Vidal
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Более сотни внутренних и международных рейсов были отменены на Филиппинах, власти готовят аэропорты к приходу тайфуна "Тисой", сообщает агентство Philippine News Agency со ссылкой на Управление гражданской авиации (CAAP).
Генеральный директор CAAP Джим Сидионгко (Jim Sydiongco) призвал местных авиаперевозчиков принять превентивные меры в отношении возможных сбоев в воздушном сообщении из-за тайфуна.
Аэропорты, находящиеся под контролем CAAP, в качестве меры предосторожности должны провести передислокацию легких воздушных судов, оборудования и документов в более сухие и безопасные районы; заблокировать окна и двери помещений при помощи укрепленных ставен и ворот, а также отправить по домам не основной персонал. Кроме того, были приостановлены все тренировочные полеты.
По данным газеты Philippine Daily Inquirer, терминалы 1 - 4 Международного аэропорта Манилы имени Ниноя Акино будут закрыты с 11 утра до 11 вечера во вторник, 3 декабря, по местному времени (с 06:00 мск до 18:00 мск).
Между тем, филиппинское издание Business Mirror сообщает, что в нескольких провинциях и частях столичного региона Манилы были закрыты школы. Также около 4,5 тысячи людей не могут покинуть порты.
Ранее сообщалось, что власти Филиппин начали эвакуировать в обязательном порядке более ста тысяч человек из провинции Албай в преддверии сильных дождей, вызванных тайфуном.
По данным управления общественной безопасности в чрезвычайных ситуациях, всего более 300 тысяч человек находятся под угрозой наводнения, более 105 тысячам из них грозит опасность от грязевых потоков с вулкана Майон.
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