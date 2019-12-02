На Филиппинах отменили более сотни рейсов в преддверии тайфуна

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Более сотни внутренних и международных рейсов были отменены на Филиппинах, власти готовят аэропорты к приходу тайфуна "Тисой", сообщает агентство Более сотни внутренних и международных рейсов были отменены на Филиппинах, власти готовят аэропорты к приходу тайфуна "Тисой", сообщает агентство Philippine News Agency со ссылкой на Управление гражданской авиации (CAAP).

Генеральный директор CAAP Джим Сидионгко (Jim Sydiongco) призвал местных авиаперевозчиков принять превентивные меры в отношении возможных сбоев в воздушном сообщении из-за тайфуна.

Аэропорты, находящиеся под контролем CAAP, в качестве меры предосторожности должны провести передислокацию легких воздушных судов, оборудования и документов в более сухие и безопасные районы; заблокировать окна и двери помещений при помощи укрепленных ставен и ворот, а также отправить по домам не основной персонал. Кроме того, были приостановлены все тренировочные полеты.

BREAKING: Manila City Mayor @IskoMoreno orders the suspension of classes in all levels for public and private schools tomorrow, Tuesday, December 3, 2019 as Typhoon Tisoy approaches#AlertoManileno pic.twitter.com/La33D5Z01h — Manila Public Information Office (@ManilaPIO) December 2, 2019

По данным газеты Philippine Daily Inquirer , терминалы 1 - 4 Международного аэропорта Манилы имени Ниноя Акино будут закрыты с 11 утра до 11 вечера во вторник, 3 декабря, по местному времени (с 06:00 мск до 18:00 мск).

Между тем, филиппинское издание Business Mirror сообщает, что в нескольких провинциях и частях столичного региона Манилы были закрыты школы. Также около 4,5 тысячи людей не могут покинуть порты.

Ранее сообщалось, что власти Филиппин начали эвакуировать в обязательном порядке более ста тысяч человек из провинции Албай в преддверии сильных дождей, вызванных тайфуном.