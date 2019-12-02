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РИА Новости

Глава МИД Омана предложил провести конференцию по Ближнему Востоку

16:22 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкМечеть в Маскате
Мечеть в Маскате
© РИА Новости / Алексей Бойцов
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Мечеть в Маскате. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 дек - РИА Новости. Глава МИД Омана Юсеф бен Алави выступил с идеей проведения конференции по снятию напряженности на Ближнем Востоке и в Йемене, сообщило министерство иностранных дел Ирана.
Подобную идею дипломат озвучил во время встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, прошедшей в понедельник в Тегеране.
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В ходе переговоров иранский министр заявил, что Тегеран выступает за любую инициативу по снижению напряженности на Ближнем Востоке, подчеркнув необходимость снятия напряженной обстановки в Йемене.
Глава МИД Омана, в свою очередь, подчеркнул, что текущая ситуация в регионе нуждается в диалоге и выстраивании взаимопонимания между странами региона. "В этом направлении проведение всеобъемлющей и всеохватывающей конференции при участии всех заинтересованных стран может оказаться полезным", - заявил он.
Зариф же указал, что Иран серьезно настроен на диалог всех стран региона, на это направлена и иранская мирная инициатива в Ормузском проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы.
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Юсеф бен АлавиБлижний ВостокОманЙеменВ мире
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