Глава МИД Омана предложил провести конференцию по Ближнему Востоку

ТЕГЕРАН, 2 дек - РИА Новости. Глава МИД Омана Глава МИД Омана Юсеф бен Алави выступил с идеей проведения конференции по снятию напряженности на Ближнем Востоке и в Йемене, сообщило министерство иностранных дел Ирана.

Подобную идею дипломат озвучил во время встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, прошедшей в понедельник в Тегеране.

В ходе переговоров иранский министр заявил, что Тегеран выступает за любую инициативу по снижению напряженности на Ближнем Востоке, подчеркнув необходимость снятия напряженной обстановки в Йемене.

Глава МИД Омана, в свою очередь, подчеркнул, что текущая ситуация в регионе нуждается в диалоге и выстраивании взаимопонимания между странами региона. "В этом направлении проведение всеобъемлющей и всеохватывающей конференции при участии всех заинтересованных стран может оказаться полезным", - заявил он.