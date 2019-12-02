Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T16:21+0300
https://ria.ru/20191202/1561856793.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156185/22/1561852264_1074:0:4715:2048_1036x0_80_0_0_a14244b68e2dfa8972462f7332598231.jpg
РИА Новости

Число погибших в ДТП с автобусом в Чили увеличилось до 20 человек

16:21 02.12.2019
134
© 24horasСтоп-кадр видео ДТП в Чили с участием от автобуса, упавшего в овраг
Стоп-кадр видео ДТП в Чили с участием от автобуса, упавшего в овраг
© 24horas
Стоп-кадр видео ДТП в Чили с участием от автобуса, упавшего в овраг
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек - РИА Новости. Число погибших в результате ДТП с автобусом в Чили увеличилось до 20 человек, сообщает телеканал 24 Horas со ссылкой на прокуратуру.
Ранее сообщалось о 15 погибших и более 20 пострадавших.
Генпрокуратура в числе возможных причин трагедии называет человеческий фактор или техническую неисправность.
Авария произошла в ночь на понедельник, когда автобус направлялся в столицу страны Сантьяго по магистрали, связывающей город Тальталь и Антофагаста. Двухэтажный автобус перевернулся на опасном участке дороги и упал с высоты 20 метров.
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
14:51
В Салавате сгорел автобус
Транспортная компания, которой принадлежал автобус, заявила, что транспортное средство соблюдало все законодательные нормы: оно имело разрешение на передвижение, прошло технический досмотр и было застраховано. Обслуживающий персонал соблюдал график рабочего времени и отдыха.
Всего в автобусе находились 50 человек. Пострадавшие были доставлены в больницу.
001300
Обсудить 1
ЧилиВ мире
Рекомендуем
Действие тайфуна в городе Гамай провинции Северный Самар на Филиппинах
На Филиппинах отменили более сотни рейсов в преддверии тайфуна
Стоп-кадр видео ДТП в Чили с участием от автобуса, упавшего в овраг
В Чили в результате падения автобуса в овраг погибли 15 человек
Иранский полицейский
СМИ: в Иране задержали около 80 человек, напавших на военные базы
Климатическая конференция COP25 в Мадриде
Лидеры ЕС призвали распространить "зеленую сделку" на мировой уровень
Мечеть в Маскате
Глава МИД Омана предложил провести конференцию по Ближнему Востоку
Момент ДТП с грузовиком в Татарстане попал на видео
Момент ДТП с грузовиком в Татарстане попал на видео
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
СМИ: московскую школьницу избили из-за сумки за сто тысяч рублей
Многоженство
Ученый назвал причину потери актуальности многоженства в арабском мире
Руки ребенка и матери
В Подмосковье женщина родила девятого ребенка
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
В Салавате сгорел автобус
Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале
Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале
ДТП с участием автобуса в Забайкальском крае
СК задержал организатора перевозок по делу о ДТП в Забайкалье
Здание правительства РФ
Правительство утвердило правила поощрения эффективных губернаторов
Истребитель Су-35
В Турции изучают предложение России по Су-35
Стенд компании Газпром
Венгрия готова начать обсуждение с "Газпромом" нового договора по газу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
17:56Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
17:53В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
17:49Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха
17:48В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе
17:41Минобороны опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии
17:38Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании
17:36Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Сирии
17:33Горнолыжный сезон на "Красной поляне" в Сочи откроется в пятницу
17:32Госдума завершит осеннюю сессию 18 декабря
17:29Под Воронежем отправили в колонию пару, которая избивала сына
17:27Эксперт пожаловался на нехватку кадров в туризме
17:22Угроза минирования в аэропорту "Домодедово" не подтвердилась
17:20Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Идлибе
17:17Путин подписал закон о применении электрошокеров транспортной полицией
Лента новостейМолния