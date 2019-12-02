Число погибших в ДТП с автобусом в Чили увеличилось до 20 человек

Стоп-кадр видео ДТП в Чили с участием от автобуса, упавшего в овраг

Стоп-кадр видео ДТП в Чили с участием от автобуса, упавшего в овраг

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек - РИА Новости. Число погибших в результате ДТП с автобусом в Чили увеличилось до 20 человек, сообщает телеканал Число погибших в результате ДТП с автобусом в Чили увеличилось до 20 человек, сообщает телеканал 24 Horas со ссылкой на прокуратуру.

Ранее сообщалось о 15 погибших и более 20 пострадавших.

Генпрокуратура в числе возможных причин трагедии называет человеческий фактор или техническую неисправность.

Авария произошла в ночь на понедельник, когда автобус направлялся в столицу страны Сантьяго по магистрали, связывающей город Тальталь и Антофагаста. Двухэтажный автобус перевернулся на опасном участке дороги и упал с высоты 20 метров.

Транспортная компания, которой принадлежал автобус, заявила, что транспортное средство соблюдало все законодательные нормы: оно имело разрешение на передвижение, прошло технический досмотр и было застраховано. Обслуживающий персонал соблюдал график рабочего времени и отдыха.