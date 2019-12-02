В "Ленкоме" восстанавливают "Поминальную молитву" Марка Захарова

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Театр "Ленком", в репертуар которого входят десять спектаклей Марка Захарова, планирует восстановить еще две постановки мастера, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер.
"У нас в репертуаре десять спектаклей Марка Захарова и девять постановок других режиссеров. Сейчас работаем над восстановлением его знаменитой "Поминальной молитвы", которая давно не идет на нашей сцене. Мы планируем представить спектакль уже в этом сезоне. И я думаю еще об одной работе Марка Анатольевича – спектакле "Пер Гюнт", который мы хотим вернуть на нашу сцену. Это вполне реально, поскольку в театре сейчас есть все артисты, которое были заняты в этой постановке. К сожалению, мы списали декорации, но сохранился макет, по которому мы можем восстановить декорации", - рассказал Варшавер.
В понедельник вечером состоится премьерный показ "Капкана" - последней работы Марка Захарова, который ушел из жизни в сентябре этого года и не успел ее закончить. Спектакль дорабатывала дочь режиссера Александра Захарова.
22 ноября, 14:30КультураТеатру "Ленком" присвоили имя Марка Захарова