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РИА Новости

В "Ленкоме" восстанавливают "Поминальную молитву" Марка Захарова

16:20 02.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание театра "Ленком" на Малой Дмитровке, 6 в Москве
Здание театра Ленком на Малой Дмитровке, 6 в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Театр "Ленком", в репертуар которого входят десять спектаклей Марка Захарова, планирует восстановить еще две постановки мастера, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер.
"У нас в репертуаре десять спектаклей Марка Захарова и девять постановок других режиссеров. Сейчас работаем над восстановлением его знаменитой "Поминальной молитвы", которая давно не идет на нашей сцене. Мы планируем представить спектакль уже в этом сезоне. И я думаю еще об одной работе Марка Анатольевича – спектакле "Пер Гюнт", который мы хотим вернуть на нашу сцену. Это вполне реально, поскольку в театре сейчас есть все артисты, которое были заняты в этой постановке. К сожалению, мы списали декорации, но сохранился макет, по которому мы можем восстановить декорации", - рассказал Варшавер.
В понедельник вечером состоится премьерный показ "Капкана" - последней работы Марка Захарова, который ушел из жизни в сентябре этого года и не успел ее закончить. Спектакль дорабатывала дочь режиссера Александра Захарова.
Народный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
22 ноября, 14:30Культура
Театру "Ленком" присвоили имя Марка Захарова
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