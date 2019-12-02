Болсонару заявил, что может напрямую поговорить с Трампом о пошлинах

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент Бразилии Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что может при необходимости напрямую поговорить с американским коллегой Дональдом Трампом о возобновлении действия пошлин на импорт в отношении стали и алюминия из Бразилии, сообщает портал Globo.

Ранее в понедельник Трамп заявил, что вернет пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий в связи с тем, что власти этих стран ведут политику, направленную на девальвацию национальных валют, что отрицательно сказывается на американских фермерах.

"Я поговорю с Паулу Гедесем (министр экономики - ред.). Если будет необходимо, я созвонюсь с Трампом. У меня есть открытый канал связи с ним", - заявил президент журналистам.