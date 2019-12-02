Болсонару заявил, что может напрямую поговорить с Трампом о пошлинах

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что может при необходимости напрямую поговорить с американским коллегой Дональдом Трампом о возобновлении действия пошлин на импорт в отношении стали и алюминия из Бразилии, сообщает портал Globo.
Ранее в понедельник Трамп заявил, что вернет пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий в связи с тем, что власти этих стран ведут политику, направленную на девальвацию национальных валют, что отрицательно сказывается на американских фермерах.
"Я поговорю с Паулу Гедесем (министр экономики - ред.). Если будет необходимо, я созвонюсь с Трампом. У меня есть открытый канал связи с ним", - заявил президент журналистам.
США с 23 марта 2018 года ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия. Позднее, в августе прошлого года, Трамп подписал указы, разрешающие выборочные исключения из установленных квот. Приведенные в указах позиции относились к стали из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, а также алюминию из Аргентины. Пошлинами такие поставки не облагались.