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РИА Новости

Школьники будут создавать стартапы при помощи Сбербанка

16:19 02.12.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовОткрытие школьного акселератора Сбер Z
Открытие школьного акселератора Сбер Z
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости, Татьяна Голованова. Сбербанк и Департамент образования и науки города Москвы с участием Global Venture Alliance запустили пилотный проект Школьного акселератора Сбер Z, направленный на развитие навыков предпринимательства у школьников 8-11 классов и максимально адаптированный под образовательный процесс в школах; старт проекту дан в московской "Хорошколе".
В пилотном запуске акселератора примут участие по 25 учеников из четырех школ Москвы, по два учителя от каждой школы, а также наставники - предприниматели, лекторы, методологи и лидеры мнений.
“Самое главное - поддержать уверенность ребят в том, что они могут быть очень успешными предпринимателями. Возраст тому не помеха. Сбер Z или акселератор для школьников стимулирует как раз предпринимательскую активность. Мы стараемся сюда привести самых продвинутых людей от бизнеса, науки, искусства и других сфер для того, чтобы дать ребятам возможность убедиться в том, что предпринимательство - это здорово, это интересно, и вдохновить их на следующие шаги”, - сказал журналистам на церемонии запуска проекта председатель правления Сбербанка Герман Греф.
По словам главы Сбербанка, желающих принять участие в программе акселератора оказалось в два раза больше, чем ожидалось. Греф призвал остальные российские компании начать сотрудничество со школами и запускать собственные акселераторы.
© РИА Новости / Виталий БелоусовОткрытие школьного акселератора Сбер Z
Открытие школьного акселератора Сбер Z
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Открытие школьного акселератора Сбер Z
"Это очень важная роль. Я знаю, что целый ряд других компаний тоже этим занимаются, компании нашей экосистемы ”, - отметил Греф.
За четыре месяца работы акселератора старшеклассники научатся создавать проект с нуля, работать в команде и мыслить как предприниматели. Основному школьному процессу бизнес-обучение мешать не будет - большинство лекций будут доступны онлайн, что позволит обучаться в любое удобное время самостоятельно. А раз в неделю после уроков будущие стартаперы будут заниматься в группе в своей школе.
“Создание такого проекта для школьников - это не только свидетельство дальновидности Сбербанка и подтверждение социальной ответственности компании, но и хорошая иллюстрация того, как за последние 8 лет многочисленные культурные, исторические, производственные, интеллектуальные ресурсы города вовлекаются в образовательный процесс. Если бизнес вкладывается в образование, значит, вкладывается и в город, и в страну”, - отметил в ходе выступления перед участниками Сбер Z заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков.
Программа акселератора делится на несколько этапов. В начале школьников научат генерировать идеи и работать в командах. Также программа Сбер Z предусматривает такие “взрослые” навыки как изучение целевой аудитории, разработка первоначального продукта для тестирования среди потенциальных потребителей, подготовка питчинга финальной работы.
“У нас подготовлена достаточно интенсивная программа, которая будет завершаться демо-днем. Вас ждут самые разные форматы обучения - как онлайн, так и офлайн. Вы будете встречаться с большим количеством интересных людей, которые расскажут, что нужно и не нужно делать. Думаю, это даст вам много полезных и интересных знаний” - рассказал школьникам первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.
Это не первый обучающий акселератор Сбербанка для начинающих предпринимателей: уже запущены корпоративная площадка SberUp и совместный Акселератор с 500 Startups.
У компании есть и опыт работы со школьниками на Олимпиаде по искусственному интеллекту. По словам организаторов, именно “взрослые” результаты школьников на олимпиаде, предложенные ими уникальные и эффективные решения задач вдохновили на создание отдельного акселератора.
© РИА Новости / Виталий БелоусовОткрытие школьного акселератора Сбер Z
Открытие школьного акселератора Сбер Z
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Открытие школьного акселератора Сбер Z
“Мы очень хотим, чтобы Сбер Z из пилота перерос в регулярный проект, чтобы в нем участвовали не четыре школы, как сейчас, а десятки, сотни и даже тысячи школ по всей стране. Но всегда надо с чего-то начинать,” - отметил Хасис.
После первых лекций в рамках акселератора от руководителей Сбербанка и представителей правительства Москвы корреспондент РИА Новости поговорил со старшеклассниками, которые прошли отбор в программу. Не все из них готовы связать свою профессию с миром высоких технологий, но многие планируют стать предпринимателями и попробовать открыть свой бизнес.
“С 9-го класса я начал задумываться о будущем - куда я хочу пойти дальше и чем заниматься. Сфера бизнеса заинтересовала меня тем, что там есть доля риска и что я могу придумать что-то новое. Сбербанк помогает этим заняться. Большинство моих идей связаны со сферой услуг, чтобы помогать людям,” - рассказал десятиклассник Константин Головин.
Девятиклассница Ульяна Паршина рассказала о большом интересе к проекту акселератору среди одноклассников. Чтобы попасть в Сбер Z, нужно было пройти регистрацию и заполнить ответную форму с вопросами о мотивации и идеях.
“Попасть в программу смогли только самые мотивированные. Я хочу поступать на специальности, связанные с бизнесом, маркетингом, менеджментом. Чтобы точно определиться с профессией, мне нужно понять, мое это или нет. Мы будем создавать свой стартап, учиться работать в команде, нам в этом будут помогать предприниматели, преподаватели и менторы. Это должно быть интересно”, - рассказала школьница.
Роман Павлов из 8-го класса одной из школ-участниц акселератора пока не может себя представить сотрудником стартапа, но надеется, что полученные в ходе программы навыки помогут ему определиться с будущим.
“Я жду от акселератора помощи в развитии предпринимательских способностей, чтобы познать азы бизнеса, чтобы в будущем мне не было так сложно, как предпринимателям без специальных знаний. Хочется, чтобы нам было легче развиваться в этом направлении, чтобы у нас была в этом поддержка” - объяснил он.
Программа Акселератора завершится 4 апреля будущего года Демо-днем, на котором старшеклассники проведут презентации своих проектов перед друзьями, родителями, будущими инвесторами, Сбербанком и представителями Департамента образования и науки Москвы.
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Сбербанк РоссииДепартамент образования г. МосквыОбразование - ОбществоНовости компаний - Экономика
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