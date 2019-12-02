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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2019-12-02T16:12+0300
https://ria.ru/20191202/1561856322.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155288/47/1552884716_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_04c412406171f0dd302818dffc3e3c54.jpg
РИА Новости

В МФКК призвали не использовать гумпомощь для давления на Венесуэлу

16:12 02.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Петаре, район Каракаса
Вид на Петаре, район Каракаса
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Государства не должны использовать гуманитарную помощь как средство давления на неугодные политические режимы, заявил на пресс-конференции в понедельник президент Международной Федерации комитетов Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка, говоря о ситуации в Венесуэле.
В Венесуэле продолжается экономический и политический кризис, ситуация усугубляется действием введенных против страны финансовых и экономических санкций.
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Рокка призвал государства увеличить финансирование программ гуманитарной помощи Венесуэле, чтобы собрать необходимые 50 миллионов швейцарских франков. Деньги были запрошены еще в апреле для оказания помощи 650 тысячам граждан Венесуэлы в течение года.
"На данный момент набрано менее 10% от необходимой суммы. И это не только проблема Красного Креста и Красного Полумесяца. И это влияет на нашу работу. Так что я призываю государства поддержать нашу активность. Помощь людям в Венесуэле не является и никогда не будет политическим актом. Гуманитарная помощь никогда не должна быть использована как политическое средство", - сказал он.
В подтверждение своих слов Рокка привел пример финансирования программы помощи Багамским островам после урагана. Необходимые средства тогда были собраны в течение нескольких дней.
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"Так что это не вопрос ресурсов, это вопрос политического желания. Я думаю, это факт, что они (государства – ред.) хотят использовать гражданское население и его страдания как средство для дестабилизации страны. Но гражданское население не должно быть так использовано. Так что они должны найти политическое решение. Но гуманитарные агентства не должны попадать в этот парадокс. Потому что для нас сейчас проще получить финансирование для Сирии или даже для Йемена, но не для Венесуэлы. Для меня это очень серьезно, и я не могу не думать о политическом желании намеренно создать подобную ситуацию на земле", - добавил Рокка.
Участники акции протеста на одной из улиц Каракаса
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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
По оценкам международных организаций и ЕС, порядка 4,5 миллиона венесуэльцев покинули страну из-за социально-экономической нестабильности. В ЕС считают это крупнейшим миграционным кризисом в новейшей истории Латинской Америки, вторым по величине в мире после Сирии.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМеждународная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяцаНиколас МадуроВ мире
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