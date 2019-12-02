В МФКК призвали не использовать гумпомощь для давления на Венесуэлу

ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Государства не должны использовать гуманитарную помощь как средство давления на неугодные политические режимы, заявил на пресс-конференции в понедельник президент Государства не должны использовать гуманитарную помощь как средство давления на неугодные политические режимы, заявил на пресс-конференции в понедельник президент Международной Федерации комитетов Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка, говоря о ситуации в Венесуэле

В Венесуэле продолжается экономический и политический кризис, ситуация усугубляется действием введенных против страны финансовых и экономических санкций.

Рокка призвал государства увеличить финансирование программ гуманитарной помощи Венесуэле, чтобы собрать необходимые 50 миллионов швейцарских франков. Деньги были запрошены еще в апреле для оказания помощи 650 тысячам граждан Венесуэлы в течение года.

"На данный момент набрано менее 10% от необходимой суммы. И это не только проблема Красного Креста и Красного Полумесяца. И это влияет на нашу работу. Так что я призываю государства поддержать нашу активность. Помощь людям в Венесуэле не является и никогда не будет политическим актом. Гуманитарная помощь никогда не должна быть использована как политическое средство", - сказал он.

В подтверждение своих слов Рокка привел пример финансирования программы помощи Багамским островам после урагана. Необходимые средства тогда были собраны в течение нескольких дней.

"Так что это не вопрос ресурсов, это вопрос политического желания. Я думаю, это факт, что они (государства – ред.) хотят использовать гражданское население и его страдания как средство для дестабилизации страны. Но гражданское население не должно быть так использовано. Так что они должны найти политическое решение. Но гуманитарные агентства не должны попадать в этот парадокс. Потому что для нас сейчас проще получить финансирование для Сирии или даже для Йемена, но не для Венесуэлы. Для меня это очень серьезно, и я не могу не думать о политическом желании намеренно создать подобную ситуацию на земле", - добавил Рокка.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.