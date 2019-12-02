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РИА Новости

Корабли Балтфлота сопровождают караван судов в "пиратском" районе

16:06 02.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСторожевой корабль "Ярослав Мудрый"
Сторожевой корабль Ярослав Мудрый
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 2 дек - РИА Новости. Корабли Балтийского флота, которые находятся в дальнем походе, приступили к сопровождению каравана гражданских судов в опасном "пиратском" районе Аденского залива, сообщил журналистам представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.
Отряд кораблей Балтийского флота в составе СКР "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня", выполняющий плановые задачи дальнего похода, покинул Военную гавань Балтийска 1 октября и взял курс в Индийский океан.
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"Экипаж сторожевого корабля (СКР) "Ярослав Мудрый" совместно с танкером "Ельня" и морским буксиром "Виктор Конецкий" приступил к сопровождению гражданских судов из акватории Красного моря в Аравийское. Караван, сопровождаемый российскими военными моряками, состоит из трех гражданских судов. На каждом из них находится группа сопровождения морской пехоты Балтфлота", - сказал Мартов.
Он отметил, что через несколько дней суда прибудут в назначенную точку в Аравийском море, где моряки-балтийцы сформируют караван, следующий в обратном направлении. Ранее в Красном море отряд кораблей Балтфлота пополнил запасы воды и топлива, провел профилактические работы и контрольные антитеррористические учения.
Ранее сообщалось, что по плану дальнего похода отряд боевых кораблей Балтийского флота 10 декабря прибудет в индийский порт Мармагао, где впервые примет участие в морской части совместного российско-индийского межвидового военного учения "Индра-2019".
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