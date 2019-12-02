Корабли Балтфлота сопровождают караван судов в "пиратском" районе

КАЛИНИНГРАД, 2 дек - РИА Новости. Корабли Балтийского флота, которые находятся в дальнем походе, приступили к сопровождению каравана гражданских судов в опасном "пиратском" районе Аденского залива, сообщил журналистам представитель Балтфлота капитан первого ранга Корабли Балтийского флота, которые находятся в дальнем походе, приступили к сопровождению каравана гражданских судов в опасном "пиратском" районе Аденского залива, сообщил журналистам представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов

Отряд кораблей Балтийского флота в составе СКР "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня", выполняющий плановые задачи дальнего похода, покинул Военную гавань Балтийска 1 октября и взял курс в Индийский океан.

"Экипаж сторожевого корабля (СКР) "Ярослав Мудрый" совместно с танкером "Ельня" и морским буксиром "Виктор Конецкий" приступил к сопровождению гражданских судов из акватории Красного моря в Аравийское. Караван, сопровождаемый российскими военными моряками, состоит из трех гражданских судов. На каждом из них находится группа сопровождения морской пехоты Балтфлота", - сказал Мартов.

Он отметил, что через несколько дней суда прибудут в назначенную точку в Аравийском море, где моряки-балтийцы сформируют караван, следующий в обратном направлении. Ранее в Красном море отряд кораблей Балтфлота пополнил запасы воды и топлива, провел профилактические работы и контрольные антитеррористические учения.