В Киеве рассказали, по какой цене готовы покупать российский газ

КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Цена на российский газ для Украины при прямых поставках должна формироваться с привязкой к ценам на европейском хабе и быть ниже ее, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Цена на российский газ для Украины при прямых поставках должна формироваться с привязкой к ценам на европейском хабе и быть ниже ее, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель

"Цена будет не политической, это не будет скидка. Это будет четкая цена по европейскому индикатору", - сказал Оржель на пресс-конференции в понедельник.

Он добавила что Киев настаивает, что цена газа из РФ должна быть ниже стоимости газа в Европе.