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РИА Новости

В Киеве рассказали, по какой цене готовы покупать российский газ

16:16 02.12.2019 (обновлено: 16:17 02.12.2019)
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© Фото : страница Минэнерго России в TwitterТрехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина
Трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина
© Фото : страница Минэнерго России в Twitter
КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Цена на российский газ для Украины при прямых поставках должна формироваться с привязкой к ценам на европейском хабе и быть ниже ее, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
"Цена будет не политической, это не будет скидка. Это будет четкая цена по европейскому индикатору", - сказал Оржель на пресс-конференции в понедельник.
Он добавила что Киев настаивает, что цена газа из РФ должна быть ниже стоимости газа в Европе.
"Когда возможна прямая поставка: цена зафиксирована на европейском хабе, скидка от европейского индикатора или компенсация этих затрат", - добавил министр.
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Алексей ОржельГаз УкраинаКиевУкраинаЭкономика
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